Троянду не отримали дев’ять учасниць: хто покинув "Холостяк 14" після першої вечірки (фото)
Боротьбу за серце Тараса продовжать 16 учасниць
У п’ятницю, 24 жовтня, вийшов другий випуск романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Після завершення головної вечірки та спілкування з дівчатами, холостяк попрощався із дев’ятьма учасницями.
Не всі красуні змогли вразити Тараса й отримати заповітну троянду, хоч кожна учасниця намагалася бути оригінальною та запам’ятатися холостяку. Проте завойовувати серце українського актора продовжать лише 16 дівчат.
Хто з учасниць залишив "Холостяк 14" після головної вечірки
Першою дівчиною, з якою попрощався Тарас Цимбалюк під час церемонії, стала художниця Астаф’єва Анастасія.
Завоювати симпатію холостяка не змогла також кондитер Катерина. Вона прийшла підкорювати серце Тараса з улюбленим тортом, але він заявив, що шлях до його серця не лежить через шлунок.
Троянди не отримала й амбасадор українських традицій Віточка. Холостяк зізнався, що не відчув між ними тяжіння.
Наступною проєкт залишила керівник SMM-відділу Тетяна. Її надмірна відвертість трохи бентежила головного героя.
Попрощався Тарас Цимбалюк також із блогером Анною. Дівчина дуже засмутилася, що холостяк не зміг гідно її оцінити.
Слідом за нею пішла з проєкту дизайнерка Христина. Вона здивувала Тараса при знайомстві своєю відвертою сукнею, яку розробила і пошила спеціально для зустрічі з ним.
Без троянди лишилась і Дар’я Мазай. Її глядачі запам’ятали завдяки шоу "Пара на мільйон". На жаль, із Цимбалюком у них не склався коннект.
Не змогла привернути увагу холостяка й спеціаліст із закупівлі Тетяна Довгань. Тарас не відчув до неї симпатію й відпустив додому.
Також шоу покинула Ірина, яка після першого випуску стала зіркою. Меми з її участю швидко розлетілися мережею. Саме вона приїхала на вечірку верхи на лімузині, але привернути увагу Цимбалюка їй так і не вдалося.
Яна, Софія та Анастасія також не отримали троянд. Але Тарас Цимбалюк не відпустив їх додому, а запросив на побачення, щоб вони краще впізнали одне одного.
Хто з дівчат залишився у проєкті "Холостяк 14"
"Телеграф" писав раніше, що до початку церемонії троянд проєкт "Холостяк" покинула Наталія. Дівчина зізналася, що їй важко знаходитися у такій атмосфері.