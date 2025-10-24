Троянду не отримали дев’ять учасниць: хто покинув "Холостяк 14" після першої вечірки (фото)

Боротьбу за серце Тараса продовжать 16 учасниць

У п’ятницю, 24 жовтня, вийшов другий випуск романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Після завершення головної вечірки та спілкування з дівчатами, холостяк попрощався із дев’ятьма учасницями.

Не всі красуні змогли вразити Тараса й отримати заповітну троянду, хоч кожна учасниця намагалася бути оригінальною та запам’ятатися холостяку. Проте завойовувати серце українського актора продовжать лише 16 дівчат.

Хто з учасниць залишив "Холостяк 14" після головної вечірки

Першою дівчиною, з якою попрощався Тарас Цимбалюк під час церемонії, стала художниця Астаф’єва Анастасія.

Астаф’єва Анастасія покинула "Холостяк 14"

Завоювати симпатію холостяка не змогла також кондитер Катерина. Вона прийшла підкорювати серце Тараса з улюбленим тортом, але він заявив, що шлях до його серця не лежить через шлунок.

Катерина не отримала троянду від Цимбалюка

Троянди не отримала й амбасадор українських традицій Віточка. Холостяк зізнався, що не відчув між ними тяжіння.

Виточка покинула "Холостяк"

Наступною проєкт залишила керівник SMM-відділу Тетяна. Її надмірна відвертість трохи бентежила головного героя.

Тетяна покинула "Холостяк"

Попрощався Тарас Цимбалюк також із блогером Анною. Дівчина дуже засмутилася, що холостяк не зміг гідно її оцінити.

Анна не отримала троянду від Цимбалюка

Слідом за нею пішла з проєкту дизайнерка Христина. Вона здивувала Тараса при знайомстві своєю відвертою сукнею, яку розробила і пошила спеціально для зустрічі з ним.

Христина покинула "Холостяк 14"

Без троянди лишилась і Дар’я Мазай. Її глядачі запам’ятали завдяки шоу "Пара на мільйон". На жаль, із Цимбалюком у них не склався коннект.

Дарина не змогла вразити Тараса Цимбалюка

Не змогла привернути увагу холостяка й спеціаліст із закупівлі Тетяна Довгань. Тарас не відчув до неї симпатію й відпустив додому.

Тетяна залишилася без заповітної троянди

Також шоу покинула Ірина, яка після першого випуску стала зіркою. Меми з її участю швидко розлетілися мережею. Саме вона приїхала на вечірку верхи на лімузині, але привернути увагу Цимбалюка їй так і не вдалося.

Ірина залишав проект після першої вечірки

Яна, Софія та Анастасія також не отримали троянд. Але Тарас Цимбалюк не відпустив їх додому, а запросив на побачення, щоб вони краще впізнали одне одного.

Хто з дівчат залишився у проєкті "Холостяк 14"

Учасниці шоу "Холостяк 14"

"Телеграф" писав раніше, що до початку церемонії троянд проєкт "Холостяк" покинула Наталія. Дівчина зізналася, що їй важко знаходитися у такій атмосфері.