Одна з учасниць залишила шоу "Холостяк" до церемонії троянд: що сталося

Дівчина зізналася, що їй важко продовжувати участь у шоу

У п’ятницю, 24 жовтня, вийшов другий випуск романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Одна з учасниць шоу вирішила залишити романтичний проєкт до початку церемонії троянд. Нею виявилася співробітниця ДСНС Наталія.

Дівчина під час спілкування з холостяком тет-а-тет заявила, що їй важко продовжувати участь у шоу. Наталія зізналася, що почувається некомфортно у такій атмосфері, особливо на тлі того, що під час ракетного обстрілу Києва загинули троє її колег. Спостерігаючи за знімальним процесом, дівчина зрозуміла, що це не її місце.

Тарас Цимбалюк з розумінням поставився до рішення Наталії, але все ж таки подарував троянду, щоб зробити їй приємно.

Шоу "Холостяк" залишила співробітниця ДСНС

Відомо, що Наталія майже дев’ять років працює інспектором у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Разом із пожежниками вона виїжджає на пожежі після ліквідації. З Тарасом вона познайомилася ще до шоу, коли він знімався у серіалі "Кохання та полум’я". Зйомки відбувалися у тій частині, де працює Наталія. Дівчині навіть вдалося зробити з ним фото на згадку.

Раніше "Телеграф" ділився мемами про шоу "Холостяк". Користувачі згадали й про волохатий капелюшок, і про "мадам" на лімузині.