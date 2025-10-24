Одна из участниц покинула шоу "Холостяк" до церемонии роз: что произошло

Девушка призналась, что ей тяжело продолжать участие в шоу

В пятницу, 24 октября, вышел второй выпуск романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк. Одна из участниц шоу решила покинуть романтический проект до начала церемонии роз. Ею оказалась сотрудница ГСЧС Наталия.

Девушка во время общения с холостяком тет-а-тет заявила, что ей тяжело продолжать участие в шоу. Наталия призналась, что чувствует себя некомфортно в такой атмосфере, особенно на фоне того, что во время ракетного обстрела Киева погибли трое ее коллег. Наблюдая за съемочным процессом, девушка поняла, что это не ее место.

Тарас Цымбалюк с пониманием отнесся к решению Наталии, но все же подарил розу, чтобы сделать ей приятно.

Шоу "Холостяк" покинула сотрудница ГСЧС

Известно, что Наталия почти девять лет работает инспектором в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Вместе с пожарными она выезжает на пожары после ликвидации. С Тарасом она познакомилась еще до шоу, когда он снимался в сериале "Любовь и пламя". Съемки проходили в той части, где работает Наталия. Девушке даже удалось сделать с ним фото на память.

