Вже не Зотова: показали нову "переможницю" "Холостяка 14"

Відео Цимбалюка з імовірною переможницею "злили" у мережу

Кілька днів тому відбулася прем’єра шоу "Холостяк", а в мережі вже вдруге назвали переможницю. Минулого разу блогер-пліткар заявив, що це Діана Зотова, а тепер повідомляють, що серце Тараса Цимбалюка підкорила інша учасниця.

Що варто знати

Імовірна переможниця шоу "Холостяк" — Надія Головчук

Вона — 26-річна модель із Хмельницького

Відео "зливу" переможниці виклав Телеграм-канал INSTAMANIA. Це Надін Головчук, яка познайомилася з "холостяком" дуже оригінально.

Учасниця "Холостяка" Надін

Що відомо про учасницю "Холостяка" Надін

Надін — 26-річна модель із Хмельницького. Її поява на першій вечірці була незвичайною — вона зателефонувала "холостяку" із телефонної будки, перервавши його знайомство з іншою учасницею. Проте її розмову з Цимбалюком також перервали — ще одна дівчина приїхала просто на даху лімузина.

Надін

У відеовізитці на шоу Надін зізналася, що раніше мала комплекси через зовнішність, але навчилася відстоювати себе. На своїй сторінці в Інстаграм дівчина розповідала, що сукню для першої вечірки вона узгоджувала з керівниками та стилістами проєкту.

Надін

У коментарях користувачі діляться, що вони не вірять в те, що переможниця — Надін. Підписники телеграм-каналу стверджують, що такий "злив" зробили спеціально, щоб заплутати глядачів, і все ж переконані, що в шоу переможе Діана Зотова.

