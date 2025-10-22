Уже не Зотова: показали новую "победительницу" "Холостяка 14"

Видео Цымбалюка с вероятной победительницей "слили" в сеть

Несколько дней назад состоялась премьера шоу "Холостяк", а в сети уже вторично назвали победительницу. В прошлый раз блогер-сплетник заявил, что это Диана Зотова, а теперь сообщают, что сердце Тараса Цымбалюка покорила другая участница.

Что следует знать

Вероятная победительница шоу "Холостяк" — Надежда Головчук

Она — 26-летняя модель из Хмельницкого

Видео "слива" победительницы выложил Телеграмм-канал INSTAMANIA. Это Надин Головчук, познакомившаяся с "холостяком" очень оригинально.

Участница "Холостяка" Надин

Что известно об участнице "Холостяка" Надин

Надин — 26-летняя модель из Хмельницкого. Ее появление на первой вечеринке было необычным — она позвонила по телефону "холостяку" из телефонной будки, прервав его знакомство с другой участницей. Однако ее разговор с Цымбалюком также прервали – еще одна девушка приехала прямо на крыше лимузина.

Надин

В видеовизитке на шоу Надин призналась, что раньше имела комплексы из-за внешности, но научилась отстаивать себя. На своей странице в Инстаграмм девушка рассказывала, что платье для первой вечеринки она согласовывала с руководителями и стилистами проекта.

Надин

В комментариях пользователи делятся, что они не верят в то, что победительница — Надин. Подписчики телеграмм-канала утверждают, что такой "слив" совершили специально, чтобы запутать зрителей, и все же убеждены, что в шоу победит Диана Зотова.

Ранее "Телеграф" делился мемами о шоу "Холостяк". Пользователи вспомнили и о мохнатой шляпке, и о "мадаме" на лимузине.