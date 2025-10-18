В сети заговорили о победительнице "Холостяка 14": как выглядит девушка и что о ней известно (фото)
Вероятная избранница Цымбалюка является моделью и фанаткой Дорна
Только в эту пятницу, 17 октября, на канале СТБ состоялась премьера нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем стал украинский актер Тарас Цымбалюк. И вот в сети уже раскрывают вероятную победительницу проекта.
Что нужно знать:
- Вероятной победительницей шоу "Холостяк 2025" стала 24-летняя модель Диана Зотова
- Блогер Богдан Беспалов уверяет, что отношения Дианы и Тараса — лишь часть пиар-контракта
- Ранее Зотова встречалась с известным украинским футболистом
- Девушка является поклонницей скандального Ивана Дорна
Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Телеграм-канале утверждает, что завоевала сердце 35-летней звезды отечественного кино модель Диана Зотова. По его словам, никаких романтических отношений на самом деле между парой не будет — они просто "отработают контракт".
Победительницей проекта стала модель Зотова. Ее покажут зрителям в следующую пятницу. Из интересного – аболютно продуманный, коммерческий шаг в выборе победительницы. Никаких отношений НЕ будет. Отработают контракт с минимальным сроком несколько месяцев
Что известно о Диане Зотовой
Диана — уроженка Николаева, участница конкурса "Мисс Украина — 2021". Девушка, выросшая в многодетной семье, построила карьеру профессиональной модели и в 2023 году присоединилась к бренду Guess.
Как ранее говорил Беспалов, она русскоязычная модель, хотя сейчас ее страница в Инстаграме "вычищена" от постов на русском языке (почти все публикации девушки в соцсети на английском). На нее подписано более 30 тысяч пользователей и в этом октябре девушке исполнится 25 лет.
Судя по блогу Зотовой, она любит путешествовать и делиться "горячими" фотографиями со своим поклонниками.
Отношения с футболистом и любительница Дорна
Лишь в июне 2025 года стало известно, что Диана разорвала отношения с украинским футболистом Николаем Кухаревичем, ранее выступавшим за молодежную сборную Украины. Пара была вместе более двух лет и жила в Эдинбурге, столице Шотландии, как писали СМИ. Этим летом возлюбленные отписались друг от друга в Инстаграме.
После полномасштабного вторжения России в Украине, в марте 2022 года Диана опубликовала пост, в котором кратко написала на английском: "Скоро все закончится", однако никаких дальнейших упоминаний о войне в родной стране или сборов на нужды армии модель не выкладывает.
На момент публикации этого материала у Дианы в сторис появилось видео, на котором скандальный певец Иван Дорн "крутит" музыку. Ролик снятый в Париже. Вероятная победительница "Холостяка 2025", возможно, является фанаткой артиста, который имеет неоднозначную позицию по войне в Украине.
Кстати, недавно певец Иван Дорн, который до сих пор поет на русском, назвал своих любимых украинских исполнителей. Сам же артист боится возвращаться в Украину.