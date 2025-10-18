В сети заговорили о победительнице "Холостяка 14": как выглядит девушка и что о ней известно (фото)

Вероятная избранница Цымбалюка является моделью и фанаткой Дорна

Только в эту пятницу, 17 октября, на канале СТБ состоялась премьера нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем стал украинский актер Тарас Цымбалюк. И вот в сети уже раскрывают вероятную победительницу проекта.

Что нужно знать:

Вероятной победительницей шоу "Холостяк 2025" стала 24-летняя модель Диана Зотова

Блогер Богдан Беспалов уверяет, что отношения Дианы и Тараса — лишь часть пиар-контракта

Ранее Зотова встречалась с известным украинским футболистом

Девушка является поклонницей скандального Ивана Дорна

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Телеграм-канале утверждает, что завоевала сердце 35-летней звезды отечественного кино модель Диана Зотова. По его словам, никаких романтических отношений на самом деле между парой не будет — они просто "отработают контракт".

Победительницей проекта стала модель Зотова. Ее покажут зрителям в следующую пятницу. Из интересного – аболютно продуманный, коммерческий шаг в выборе победительницы. Никаких отношений НЕ будет. Отработают контракт с минимальным сроком несколько месяцев блогер Беспалов

Фото: BespaLOVmedia

Что известно о Диане Зотовой

Диана — уроженка Николаева, участница конкурса "Мисс Украина — 2021". Девушка, выросшая в многодетной семье, построила карьеру профессиональной модели и в 2023 году присоединилась к бренду Guess.

Как ранее говорил Беспалов, она русскоязычная модель, хотя сейчас ее страница в Инстаграме "вычищена" от постов на русском языке (почти все публикации девушки в соцсети на английском). На нее подписано более 30 тысяч пользователей и в этом октябре девушке исполнится 25 лет.

Судя по блогу Зотовой, она любит путешествовать и делиться "горячими" фотографиями со своим поклонниками.

Отношения с футболистом и любительница Дорна

Лишь в июне 2025 года стало известно, что Диана разорвала отношения с украинским футболистом Николаем Кухаревичем, ранее выступавшим за молодежную сборную Украины. Пара была вместе более двух лет и жила в Эдинбурге, столице Шотландии, как писали СМИ. Этим летом возлюбленные отписались друг от друга в Инстаграме.

Николай Кухаревич и Диана Зотова были парой

После полномасштабного вторжения России в Украине, в марте 2022 года Диана опубликовала пост, в котором кратко написала на английском: "Скоро все закончится", однако никаких дальнейших упоминаний о войне в родной стране или сборов на нужды армии модель не выкладывает.

На момент публикации этого материала у Дианы в сторис появилось видео, на котором скандальный певец Иван Дорн "крутит" музыку. Ролик снятый в Париже. Вероятная победительница "Холостяка 2025", возможно, является фанаткой артиста, который имеет неоднозначную позицию по войне в Украине.

Диана Зотова любит слушать Дорна. Фото: instagram.com/di__zotova

Кстати, недавно певец Иван Дорн, который до сих пор поет на русском, назвал своих любимых украинских исполнителей. Сам же артист боится возвращаться в Украину.