Не отписывается от бывшей и фотографируется с ней: "Холостяк" с Цымбалюком подозревают в постанове
Ставший новым "холостяком" Тарас Цымбалюк в январе этого года сообщил о расставании с девушкой
Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", стал главным героем 14 сезона шоу "Холостяк", премьера которого состоится уже в середине октября. Его участие сразу вызвало волну обсуждений в сети, потому что всего за три месяца до этого он объявил о расставании со своей девушкой — дизайнером Светланой Готочкиной.
Пользователи в комментариях под постами стали спрашивать, куда делась Светлана, которая была его любимой. Это породило слухи о том, что шоу – это просто постанова.
Также в начале сентября появились общие фото Светланы и Тараса. Как оказалось, она пригласила своего экса стать моделью новой коллекции одежды ее собственного бренда. Именно во время показа они сделали снимок.
К слову, Готочкина также участвовала в "Холостяке". Она появилась в 4 сезоне и покинула шоу после первой вечеринки. Также можно заметить, что Цымбалюк до сих пор подписан на свою бывшую в Инстаграмм. Новый герой "Холостяка" также ставит лайки под каждым постом Светланы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы раскритиковали вероятных участниц нового "Холостяка". Досталось даже Цимбалюку.