Не отписывается от бывшей и фотографируется с ней: "Холостяк" с Цымбалюком подозревают в постанове

Ставший новым "холостяком" Тарас Цымбалюк в январе этого года сообщил о расставании с девушкой

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", стал главным героем 14 сезона шоу "Холостяк", премьера которого состоится уже в середине октября. Его участие сразу вызвало волну обсуждений в сети, потому что всего за три месяца до этого он объявил о расставании со своей девушкой — дизайнером Светланой Готочкиной.

Пользователи в комментариях под постами стали спрашивать, куда делась Светлана, которая была его любимой. Это породило слухи о том, что шоу – это просто постанова.

Также в начале сентября появились общие фото Светланы и Тараса. Как оказалось, она пригласила своего экса стать моделью новой коллекции одежды ее собственного бренда. Именно во время показа они сделали снимок.

Тарас Цымбалюк стал моделью для коллекции одежды бренда его бывшей

К слову, Готочкина также участвовала в "Холостяке". Она появилась в 4 сезоне и покинула шоу после первой вечеринки. Также можно заметить, что Цымбалюк до сих пор подписан на свою бывшую в Инстаграмм. Новый герой "Холостяка" также ставит лайки под каждым постом Светланы.

Бывшая Цимбалюка Светлана в 4 сезоне шоу "Холостяк"

Цимбалюк ставит лайки под фото Светланы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы раскритиковали вероятных участниц нового "Холостяка". Досталось даже Цимбалюку.