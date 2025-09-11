Где смотреть новый сезон "Холостяка" и будут ли бесплатные онлайн-трансляции

Рассказываем, можно ли будет смотреть "Холостяка" с Цымбалюком бесплатно

Уже 17 октября состоится премьера одного из самых рейтинговых шоу страны "Холостяк". Главным героем нового сезона станет актер Тарас Цымбалюк, который дважды был женат.

"Телеграф" связался с представителями проекта "Холостяк" и узнал, где украинцам смотреть свежие выпуски и где они будут появляться быстрее всего. Традиционно премьера шоу состоится на телеканале СТБ и еженедельно будет выходить новый выпуск.

После выхода в эфир, каждая "серия" будет выкладываться на официальных ресурсах канала: на сайте, YouTube и на телепортале. Пиратские ресурсы СТБ не поддерживают.

Главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Известно, что заявку на участие подавала Милена Мельничук — скандальная участница "Мисс Европа-2024", а также вероятная участница — София Шамия, обладательница титула "Мисс Украина-2023". Создатели шоу обещают, что в этом сезоне зрители смогут увидеть историю искренней любви, как в кино.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы не сдержали эмоций относительно вероятных участниц нового "Холостяка". Досталось даже Тарасу Цымбалюку.