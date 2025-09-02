Родилась в России, но стала звездой в Украине: где сейчас и что говорит о войне "Оксана" из "Бешеной свадьбы" Вера Кобзарь

После начала полномасштабного вторжения актриса была готова сменить профессию

Вера Кобзарь — актриса, родившаяся в России. Однако она получила образование в Украине, покорила театральную сцену и стала звездой нашей страны. Актриса стала звездой нескольких украинских сериалов и фильмов и сейчас гастролирует с театральными представлениями.

"Телеграф" узнал, что говорит о войне в Украине Вера Кобзарь и где она сейчас. Раньше актриса рассказывала, в каких отношениях она со своими родственниками-россиянами.

Что известно о Вере Кобзарь

Родом актриса из России, города Иркутска. Однако высшее образование она получила в Украине — окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Во время учебы она познакомилась с будущим мужем. Впоследствии они работали вместе в Донецком и Нежинском театрах.

Вера Кобзарь с мужем

Впервые в сериале Кобзарь появилась в 2005 году — она снялась в одном из эпизодов "Возвращение Мухтара". Вернулась на телеэкраны актриса через четыре года — в 2009-м она сыграла небольшую роль в сериале "Чудо".

Вера Кобзарь

Настоящая популярность пришла после роли в ситкоме "Родственики", а также в проектах "Бешеная свадьба", "Папик", в лентах "Сваты-6", "Джованни", "Хороший парень", "Сказка о деньгах", "Бешеные соседи. Новые истории", "АТП Перевозчики".

Кадр из сериала "Бешеная свадьба"

Где сейчас Вера Кобзарь

В настоящее время артистка выступает на сцене Центрального дома офицеров ВСУ в Киеве. Ее театральный график расписан до 2026 года. Среди постановок, в которых принимает участие Вера Кобзарь, — "Сердцеедки", "Сильные слабые женщины", "О чем мечтают женщины". В последнем ее партнер — народный артист Украины Алексей Вертинский.

Вера Кобзарь с коллегами. Фото: instagram.com/regulav

Вера Кобзарь и Алексей Вертинский во время игры в спектакле "О чем мечтают женщины"

Что говорит о войне Вера Кобзарь

Вера признается, что во время полномасштабном вторжении ее профессиональная деятельность значительно пострадала: год без работы, уход за больной мамой — и даже мысли об изменении профессии (например, курсы стилистов, мастеров маникюра и т.п.). Об этом актриса рассказала в интервью для obozrevatel.

Несмотря на трудности, Кобзарь гастролирует по Украине вместе с коллегами — Дарией Петрожицкой, Анной Кошмал, Екатериной Варченко и т.д. Актриса признается, что повсюду - и на Востоке, и на Западе Украины ее спектакли принимают очень тепло: дарят цветы, пишут трогательные отзывы.

Вера Кобзарь с актерами спектакля «Сердцеедки». Фото: instagram.com/regulav

Вера признавалась, что у нее есть родственники в России. В начале полномасштабного вторжения она пыталась донести о трагедии в Украине, но родные отвергали ее слова, называя ее "фашисткой". Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк. Сейчас звезда не общается с родственниками из страны-агрессорки.

