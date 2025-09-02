Народилася у Росії, але стала зіркою в Україні: де зараз і що каже про війну "Оксана" зі "Скаженого весілля" Віра Кобзар

Після початку повномасштабного вторгнення акторка була готова змінити професію

Віра Кобзар — акторка, яка народилася у Росії. Однак вона отримала освіту в Україні, підкорила театральну сцену і стала зіркою в нашій країні. Акторка стала зіркою кількох українських серіалів та фільмів і зараз гастролює з театральними виставами.

"Телеграф" дізнався, що каже про війну в Україні Віра Кобзар і де вона зараз. Раніше акторка розповідала, у яких вона стосунках зі своїми родичами-росіянами.

Що відомо про Віру Кобзар

Родом акторка із Росії, міста Іркутськ. Проте вищу освіту вона отримала в Україні — закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого. Під час навчання вона познайомилася із майбутнім чоловіком. Згодом вони разом працювали у Донецькому і Ніжинському театрі.

Віра Кобзар з чоловіком

Вперше у серіалі Кобзар з’явилася у 2005 році — вона знялася в одному з епізодів серіалу "Повернення Мухтара". Повернулася на телеекрани акторка за чотири роки — у 2009-му вона зіграла невелику роль у серіалі "Чудо".

Віра Кобзар

Справжня популярність прийшла після ролі у ситкомі "Родичі", а також у проєктах "Скажене весілля", "Папік", а також у стрічках "Свати-6", "Джованні", "Хороший хлопець", "Казка про гроші", "Скажені сусіди. Нові історії", "АТП Перевізники", "Ромео і Джульєтта з Черкас".

Кадр з серіалу "Скажене весілля"

Де зараз Віра Кобзар

Нині артистка виступає на сцені Центрального будинку офіцерів ЗСУ в Києві. Її театральний графік розписаний до 2026 року. Серед постановок, у яких бере участь Віра Кобзар, — "Серцеїдки", "Сильні слабкі жінки", "Про що мріють жінки". В останній її партнер — народний артист України Олексій Вертинський.

Віра Кобзар із колегами. Фото: instagram.com/regulav

Віра Кобзар та Олексій Вертинський під час гри у виставі "Про що мріють жінки"

Що каже про війну Віра Кобзар

Віра зізнається, що під час повномасштабного вторгнення її професійна діяльність значно постраждала: рік без роботи, догляд за хворою мамою — і навіть думки про зміну професії (наприклад, курси стилістів, майстрів манікюру тощо). Про це акторка розповіла в інтерв’ю для obozrevatel.

Попри труднощі, Кобзар гастролює Україною разом із колегами — Дарією Петрожицькою, Анною Кошмал, Катериною Варченко тощо. Акторка зізнається, що повсюди — і на Сході, і на Заході України її вистави приймають дуже тепло: дарують квіти, пишуть зворушливі відгуки.

Віра Кобзар з акторами вистави «Серцеїдки». Фото: instagram.com/regulav

Віра зізнавалася, що має родичів у Росії. На початку повномасштабного вторгнення вона намагалася донести про трагедію в Україні, але рідні відкидали її слова, називаючи її "фашисткою". Про це акторка розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк. Зараз зірка не спілкується з родичами з країни-агресорки.

