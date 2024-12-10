Її рідний Харків обстрілюють майже щодня: що каже про війну акторка "Інтернів" Лідія Арефʼєва

Жінка мовчить про страшну війну Росії проти України

Лідія Ареф'єва — російська акторка з українським походженням. Вона прославилась завдяки серіалу "Інтерни", в якому головну роль мав путініст та українофоб Іван Охлобистін.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де акторка зараз, і яку вона має позицію щодо війни Росії проти України.

Що відомо про Лідію Ареф'єву

Майбутня акторка народилась у 1983 році у Харкові. Навчалась у балетно-хореографічній та модельній школах. Згодом Ареф'єва вступила до Харківського університету внутрішніх справ на психологічний факультет.

Паралельно з навчанням дівчина почала реалізовувати себе в модельному бізнесі. Вона виграла у конкурсі краси "Міс Харків", а також отримала титул "Віцеміс Україна 1998". З того часу Ареф'єва почала позувати для модних журналів і брендів. Зокрема, для Maxim, Samsung, Faberlic, Oriflame, M&M’s. Пізніше курувала конкурс у країні-агресорці "Принцеса Росії 2018".

Водночас Ареф'єва хотіла стати акторкою, тому вступила до Школи-студії МХАТ. Дебютувала у фільмі "Жіноче щастя". Знімалась у стрічці "Бедная Настя" та серіалах "Папины дочки", "Клуб".

А прославилась акторка завдяки ролі завідувачки психіатричного відділення Ірини Шемякіної у серіалі "Інтерни". Там вона грала спокійну та добру жінку, хоча у житті є емоційнішою й темпераментнішою. У серіалі Ареф'єва грала з путіністом Іваном Охлобистіним, який підтримує війну Росії проти України. Після цього вона мала ще кілька невеликих ролей, а згодом зробила паузу у кінокар'єрі.

Ареф'єва навчалась у школі "Останкіно" у Москві, де опановувала основи телебачення. Вона працювала ведучою у кількох програмах на російському телебаченні, зокрема у "Доброго ранку" на Першому каналі. Невдовзі пройшла кастинг у шоу "Давай поженимся!", де робила астрологічні прогнози парам. Також акторка давала персональні консультації з розбору натальної карти.

Що каже про війну і де зараз Лідія Ареф'єва

Лідія Ареф'єва поводиться так, ніби війни в Україні, розпочатої Росією, немає. Вона взагалі не згадує про щоденні обстріли країною-окупанткою її батьківщини, зокрема і рідного Харкова.

У 2023 році жінка взяла участь у реаліті-шоу "Дом 2". Вона розповіла, що хоче знайти на проєкті чоловіка, який у майбутньому стане хорошим батьком для їхніх дітей. Зрадниця побачила оголошення, що жінка, яка першою завагітніє після шоу, отримує грошову винагороду. Це мотивувало її взяти участь у шоу.

В інстаграмі Ареф'єва постить світлини з фотосесій, подорожей, а також зі знімань на російському телебаченні. Також вона надає астрологічні консультації, а віднедавна — пропонує рієлторські послуги.

Раніше "Телеграф" писав про те, де зараз акторка з серіалу "Моя прекрасна няня", яка зіграла Жанну Аркадіївну. Вона підтримує путінський режим.