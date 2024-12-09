Називала вбивства українців "подвигами": як зараз виглядає акторка "Моєї прекрасної няні" Прокофʼєва

Акторка продовжує грати у російському театрі

Життя акторів ситкому "Моя прекрасна няня" склалося по-різному. Деякі з них вже померли, а деякі — продовжують жити у країні-агресорці. Зокрема, Ольга Прокоф'єва, яка зіграла у серіалі Жанну Аркадіївну.

"Телеграф" з'ясував, де зараз і що каже про війну Прокоф'єва, яка прославилась завдяки "Моїй прекрасній няні".

Що відомо про Ольгу Прокоф'єву

Жінка народилась у 1963 році в Одинцово. Навчалась у Москві на акторку та невдовзі почала працювати у Театрі імені Маяковського. З кінця 80-х стала зніматися у кіно, зокрема у фільмах "Московські канікули", "Злодійка", "Діти Арбата", "Джек-пот для Попелюшки".

Найвідомішою для Прокоф'євої стала роль Жанни Аркадіївної у серіалі "Моя прекрасна няня". Там вона перевтілилась у бізнес-леді, яка намагалась навчити няню Віку говорити з московським акцентом і красиво одягатися. Таким чином, Прокоф'єва долучилась до приниження українців у ситкомі, оскільки няню позиціонували нетямущою і безграмотною жінкою з Маріуполя.

Упродовж 2 років вела програму "Домашні казки" на каналі "Домашній". Співпрацювала з різними продюсерськими й театральними компаніями: "ТеатрДом", "Маскарад", "Аметист", "Червоний факел".

Протягом кар'єри Прокоф'єва мала ролі в різних російських фільмах і серіалах: "Пончик Люся", "Шекспіру і не снилося", "Шукайте маму", "Виходжу тебе шукати", "Терміново вийду заміж". Акторка часто виконувала негативних персонажів.

Також Прокоф'єва була однією з співведучих програми "Суботній вечір" на каналі "Росія-1". Згодом потрапила до бази "Миротворець" через незаконний перетин окупованого Росією Криму. Вона давала театральні гастролі в Севастополі та Євпаторії.

Що каже про війну та де зараз Ольга Прокоф'єва

Акторка "Моєї прекрасної няні" підтримує повномасштабну війну Росії проти України. Вона виступала перед мобілізованими загарбниками у російську Вольську. Прокоф'єва бажала окупантам, які приходять на наші землі "берегти себе", а вбивства українців називала "подвигами".

Також акторка раділа введенню західних санцій щодо Росії. Вона розповідала, що товари країни-окупантки нічим не гірші за європейські та порадила росіянам менше їсти.

Зараз Прокоф'єва продовжує грати в російському театрі та кіно. У соцмережах вона анонсує свої вистави та кінороботи, а ще ділиться світлинами з відпочинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російського зятя акторки Ольги Сумської Володимира Яглича. Він мовчить про війну та живе у Москві.