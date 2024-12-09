Актриса продолжает играть в российском театре

Жизнь актеров ситкома "Моя прекрасная няня" сложилась по-разному. Некоторые из них уже умерли, а некоторые — продолжают жить в стране-агрессора. В частности, Ольга Прокофьева, сыгравшая в сериале Жанну Аркадиевну.

"Телеграф" выяснил, где сейчас и что говорит о войне Прокофьева, прославившейся благодаря "Моей прекрасной няне".

Что известно об Ольге Прокофьеве

Женщина родилась в 1963 году в Одинцово. Училась в Москве на актрису и вскоре начала работать в Театре имени Маяковского. С конца 80-х стала сниматься в кино, в том числе в фильмах "Московские каникулы", "Воровка", "Дети Арбата", "Джек-пот для Золушки".

Самой известной для Прокофьевой стала роль Жанны Аркадиевной в сериале "Моя прекрасная няня". Там она превратилась в бизнес-леди, которая пыталась научить няню Вику говорить с московским акцентом и красиво одеваться. Таким образом, Прокофьева приобщилась к унижению украинцев в ситкоме, поскольку няню позиционировали бестолковой и безграмотной женщиной из Мариуполя.

В течение 2 лет вела программу "Домашние сказки" на канале "Домашний". Сотрудничала с разными продюсерскими и театральными компаниями: "ТеатрДом", "Маскарад", "Аметист", "Красный факел".

На протяжении карьеры Прокофьева играла роли в разных российских фильмах и сериалах: "Пончик Люся", "Шекспиру и не снилось", "Ищите маму", "Выхожу тебя искать", "Срочно выйду замуж". .

Также Прокофьева была одной из соведущих программ "Субботний вечер" на канале "Россия-1". Впоследствии попала в базу "Миротворец" из-за незаконного пересечения оккупированного Россией Крыма. Она давала театральные гастроли в Севастополе и Евпатории.

Что говорит о войне и где сейчас Ольга Прокофьева

Актриса "Моей прекрасной няни" поддерживает полномасштабную войну России против Украины. Она выступала перед мобилизованными захватчиками в русском Вольске. Прокофьева желала оккупантам, которые приходят на наши земли "хранить себя", а убийства украинцев называла "подвигами".

Также актриса радовалась введению западных санций в отношении России. Она рассказывала, что товары страны-оккупанта ничем не хуже европейских и посоветовала россиянам меньше есть.

Сейчас Прокофьева продолжает играть в российском театре и кино. В соцсетях она анонсирует свои спектакли и киноработы, а еще делится фотографиями с отдыха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о российском зяте актрисы Ольги Сумской — Владимире Ягличе. Он молчит о войне и живет в Москве.