Женщина молчит о страшной войне России против Украины

Лидия Арефьева – российская актриса с украинским происхождением. Она прославилась благодаря сериалу "Интерны", в котором главную роль играл путинист и украинофоб Иван Охлобыстин.

"Телеграф" решил выяснить, где актриса сейчас, и какую она имеет позицию по войне России против Украины.

Что известно о Лидии Арефьевой

Будущая актриса родилась в 1983 году в Харькове. Училась в балетно-хореографической и модельной школах. Впоследствии Арефьева поступила в Харьковский университет внутренних дел на психологический факультет.

Параллельно с обучением девушка начала реализовывать себя в модельном бизнесе. Она выиграла в конкурсе красоты "Мисс Харьков", а также получила титул "Вице-мис Украина 1998". С этого времени Арефьева начала позировать для модных журналов и брендов. В частности, для Maxim, Samsung, Faberlic, Oriflame, M&M’s. Позже курировала конкурс в стране-агрессора "Принцесса России 2018".

В то же время Арефьева хотела стать актрисой, поэтому поступила в Школу-студию МХАТ. Дебютировала в фильме "Женское счастье". Снималась в ленте "Бедная Настя" и сериалах "Папины дочки", "Клуб".

А прославилась актриса благодаря роли заведующей психиатрического отделения Ирины Шемякиной в сериале "Интерны". Там она играла спокойную и добрую женщину, хотя в жизни является более эмоциональной и темпераментной. В сериале Арефьева играла с путинистом Иваном Охлобыстиным, поддерживающим войну России против Украины. После этого она имела еще несколько небольших ролей, а затем сделала паузу в кинокарьере.

Арефьева училась в школе "Останкино" в Москве, где овладевала основами телевидения. Она работала ведущей в нескольких программах на российском телевидении, в частности в "Доброе утро" на Первом канале. Вскоре прошла кастинг в шоу "Давай поженимся!", где делала астрологические прогнозы парам. Также актриса давала персональные консультации по разбору натальной карты.

Что говорит о войне и где сейчас Лидия Арефьева

Лидия Арефьева ведет себя так, будто войны в Украине, начатой Россией, нет. Она вообще не упоминает о ежедневных обстрелах страной-оккупантом ее родины, в том числе и родного Харькова.

В 2023 году женщина приняла участие в реалити-шоу "Дом 2". Она рассказала, что хочет найти на проекте мужчину, который в будущем станет хорошим отцом для их детей. Предательница увидела объявление, что женщина, которая первой забеременеет после шоу, получает денежное вознаграждение. Это мотивировало ее принять участие в программе.

В инстаграме Арефьева постит кадры из фотосессий, путешествий, а также со съемок на российском телевидении. Также она предоставляет астрологические консультации, а с недавних пор — предлагает риелторские услуги.

Ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас актриса из сериала "Моя прекрасная няня", сыгравшая Жанну Аркадиевну. Она поддерживает путинский режим.