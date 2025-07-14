Називав Москву столицею України: що каже про війну Гогунський, який зіграв Кузю в "Універі"

Актор активно підтримує Росію у війні і розказує нісенітниці про Майдан

Віталій Гогунський — уродженець Кременчука і російський актор, який колись викликав в українців посмішку завдяки ролі Кузі в серіалі "Універ". Однак зараз він став одним із тих, кого в нашій країні згадують як зрадника, українофоба і прихильника "руского міра".

Сьогодні, 14 липня, путініст відзначає свій день народження. Йому виповнилося 47 років. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив пригадати, що казав Віталій Гогунський про Україну.

Що відомо про Віталія Гогунського

Народився Гогунський у місті Кременчук. Середню та вищу освіти він здобував в Україні — у Кременчуцькому ліцеї та Одеському політехнічному інституті.

Цікаво, що батько путініста, Євген Гогунський, — депутат міськради Кременчука. Через різні політичні погляди та позицію щодо війни в Україні він мав конфлікти з сином. Якось Віталій навіть розповідав в інтерв’ю, що із батьком про "СВО" не спілкується. А сам Євген ділився, що із сином не розмовляє.

Що казав Гогунський про війну

З 2022 року Гогунський приїжджав на окуповані Росією території України і давав концерти. Він виступав перед військовими та їхніми сім’ями. Путініст прославляв участь російських солдатів у війні проти України.

У програмі пропагандиста Корчевнікова "Судьба и жизнь" на телеканалі "Росія1" на одному з російських телеканалів Гогунський говорив про Майдан. Тоді він заявив, що мітингувальникам підмішували наркотики в чай, аби "надихнути їх на боротьбу" і розлютити.

В інтерв’ю пропагандистському виданню "Народные новости" Гогунський розповідав, що захоплюється російськими військовими. "Всегда Украина была частью России. Само название произошло от слово "окраина". Столицей моей Родины всегда была Москва".

У 2023 році путініста не впустили на літак до Грузії. Через політичні причини в аеропорту йому сказали "повертатися до Москви". Тоді Гогунський видав, що влада Грузії "злякалася опозиції".

Гогунський — фігурант бази "Миротворець", а в липні 2025-го його засудили до 12 років в'язниці з конфіскацією. За рішенням Вінницького міського суду, путініста засуджено до 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Віталія Гогунського. батько актора перестав виходити із ним на зв’язок після його заяв про Майдан.