Зйомки з росіянами і пости російською: де зараз Заслужена артистка України Олена Хижна і що говорить про війну

11 липня актрисі виповнилося 60 років

Відома актриса Олена Хижна цієї п’ятниці святкує день народження. Саме 11 липня, у церковний день святої княгині Ольги, Заслуженій артистці України виповнюється 60 років.

До повномасштабного вторгнення Хижна знімалася з росіянами та вела соцмережі російською мовою. "Телеграф" розповідає, де зараз акторка і що говорить про війну.

Рідний Київ і зірка серіалів

Олена Борисівна народилася 11 липня 1965 року у столиці. Навчалась у київському Кловському ліцеї 77, а 1987 року закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. З того ж року є актрисою у Київському академічному молодому театрі.

Кінодебют Хижної відбувся в 1988 році, тоді актриса зіграла в короткометражному фільмі "Як чоловіки про жінок говорили". Потім були: мелодрама "Місяцева зозулька" (1993), серіал "Царівна" (1994), "Острів кохання" (1995), епізоди в серіалах "Повернення Мухтара", "Жіночий лікар", "Пес", "Джерело" (2021) та інші. Варто зазначити, що зйомки більшості робіт проходили в Україні із запрошеними російськими акторами.

"Як чоловіки про жінок говорили" (1988) "Як чоловіки про жінок говорили" (1988)

Актриса — лауреат премії Всеукраїнського телерадіофестивалю сучасного романсу "Осіннє рандеву" 2010 року, лауреат Всеукраїнського конкурсу пісні про маму "Рідна мати моя" 2011 року. Через рік Олена Борисівна отримала Диплом Міжнародного телерадіофестивалю "Прем’єра пісні" та звання "Заслуженої артистки України".

Після повномасштабного вторгнення

До того як Росія цинічно напала на Україну у 2022 році, Хижна вела соціальні мережі російською мовою. Однак з часом пости актриси стали україномовними. На своїй сторінці в Інстаграмі зірка не лише ділиться особистими та робочими фото, а й висвітлює події російсько-української війни.

"Сьогодні День Києва!… Місто стоїть, цвітуть каштани, але я весь час думаю про тих хлопців і дівчат, які віддали своє життя заради своєї батьківщини, заради майбутнього! І без сліз не можу дивитися на величезну кількість цих прапорців на майдані Незалежності", — писала актриса 26 травня 2024 року.

Нещодавно артистка вшанувала пам’ять своїх колег по сцені — зірки ситкому "Коли ми вдома" Тетяни Шеліги, якої не стала 3 липня, і молодого актора, загиблого на війні Юрія Феліпенка.

Хижна залишається у рідному Києві, працює у Молодому театрі та підтримує українців у цей непростий час. Актриса одружена з українським режисером Тарасом Криворученком, має дорослу доньку Олександру.

Олена із чоловіком. Фото: instagram.com/lenakhizhnaya

Актриса із дочкою Олександрою. Фото: instagram.com/lenakhizhnaya

Нагадаємо, що нещодавно у 66 років померла українська актриса Тетяна Шеліга. "Телеграф" розповідав, коли зірка знімалася з Пугачовою та Галкіним.