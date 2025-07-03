Знімалася з Пугачовою і не стриглася під каре. Якою була у молодості померла актриса Тетяна Шеліга

Свою першу роль зірка "Коли ми вдома" отримала ще у дитинстві

Українська актриса Тетяна Шеліга, відома за роллю Надії Бакуліної у ситкомі СТБ "Коли ми вдома", померла у четвер, 3 липня. Заслуженої артистки не стало на 77 році життя, і за свою акторську кар’єру вона знялася у багатьох серіалах та фільмах.

Тетяна Леонардівна народилася 10 грудня 1948 року у Києві. Свою першу невелику роль майбутня зірка отримала ще у 1950-х. Тоді вона знялася маленькою у ролику "Правила дорожнього руху".

Як виглядала у дитинстві Тетяна Шеліга: фото

Перша роль Тетяни Шеліги у ролику "Правила дорожнього руху", 50-ті роки

Не вступивши з першого разу до театрального вишу, Шеліга рік працювала помічником режисера у дитячій редакції українського телебачення. Потім знову спробувала щастя і вирушила до Москви, де 1972 року закінчила Школу-студію ім. Немировича-Данченка при МХАТ. Після навчання молода актриса почала працювати у Севастопольському театрі російської драми та служила там цілих 24 роки.

Як виглядала у молодості Тетяна Шеліга: фото

В молодості актриса носила довге волосся і була без чубчика. Лише із віком Шеліга перейшла на знайоме її шанувальникам каре.

Тетяна Шеліга у молодості

Фільм "Несподіваний гість", 1972 рік

"Про Вітю, про Машу та морську піхоту" (1973)

З 1995 року Тетяна була актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, але у 2010 році покинула театр через конфлікт із тодішнім головним режисером Михайлом Резніковичем, який з початком повномасштабної війни виїхав до Росії. Після початку вторгнення актриса повністю відмовилася від російської мови, якою говорила до 73 років.

У творчості артистки — безліч театральних ролей та понад 55 кінопроєктів, серед яких: "Не жіноча робота", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", а також відомий мюзикл 2004 року "За двома зайцями" — з Аллою Пугачовою, Максимом Галкіним та Вєркою Сердючкою у головних ролях. Тетяна зіграла у шоу продавчиню на ринку Валентину.

Тетяна Шеліга зліва

Особисте життя Тетяни Шеліги

Актриса була двічі одружена. У неї залишилася донька Анастасія Савицька, яка зараз працює керівником літературно-драматургічної частини у Koleso Teatr, та онучки.

Тетяна Шеліга з дочкою та онучками. Фото: facebook.com/tat.ana.seliga

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