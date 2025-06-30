Роман з росіянином і невиліковна хвороба: де зараз Лола зі "Школи", яка не хотіла "здохнути" в Україні

Актриса розважала росіян у Москві та називала українців "тупими"

Актриса та модель Ліза Василенко стала відомою після успіху на телебаченні українського серіалу про підлітків "Школа", де зіграла ученицю Лолу. Також вона відзначилася скандальними заявами про Україну та романом з російським репером Моргенштерном. 30 червня їй виповнюється 27 років.

Хоч серіал і приніс Василенко популярність, кінокар’єра у неї не склалася. У пошуках нових перспектив вона переїхала до Росії, де розважала росіян і зневажливо відгукувалася про батьківщину. Так, у 2021 році Ліза заявила російській блогерці, що їй краще померти у РФ.

"Коли зі мною трапляється якась хрінь, я завжди думаю про те: "Будь-яко краще здохнути тут, ніж в Україні", — зі сміхом тоді заявила актриса. При цьому вона поділилася, що в Москві її 17-річну зґвалтував дорослий чоловік.

"Чорний список" і хабар

Після скандальних слів Василенко була внесена до бази "Миротворець" як провокаторка та учасниця в інформаційних провокаціях Росії проти України. У мережах українку, родом із Дніпра, почали жорстко критикувати, на що вона назвала українців "тупими".

"Захейтили. У плані патріотизму, на кшталт проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість — судити людину за національністю, після того, куди вона поїхала чи не поїхала…" — сказала тоді дівчина. За її словами, вона вирішила залагодити ситуацію із "чорним списком" за допомогою хабаря, але марно.

Роман з росіянином і війна в Україні

2023 року актриса перестала приховувати роман зі скандальним російським репером Моргенштерном, який виїхав з РФ ще до початку повномасштабної війни. У країні-агресорці його звинуватили у торгівлі наркотиками та визнали "іноагентом". З початком цих стосунків Ліза заявила, що перестала користуватися сервісом OnlyFans, де розміщувала контент для дорослих. Сам Моргенштерн привселюдно не засудив путінську війну.

Після 24 лютого 2022 року в інтерв’ю Раміні Есхакзай Василенко сказала, що шкодує про вищесказане. Дівчина запевнила, що розпрощалася з Росією, а в Москві нібито навіть ходила на антивоєнні мітинги.

Де зараз Ліза Василенко і чим хвора

Наразі колишня зірка "Школи" живе в Європі і часто подорожує. У серпні 2024 року Василенко зізналася, що хвора на діабет першого ступеня, який потребує довічного лікування та контролю. У соцмережі з'явилося фото, на якому Ліза вводить собі інсулін:

Останні пости в Інстаграмі Василенко проставлені з геотегом "Лондон", тому, ймовірно, зараз ексзірка живе в Британії. Жодних згадок про війну в Україні на сторінці Лізи немає. Наприкінці 2024 року росЗМІ писали, що українка розсталася з Моргенштерном та видалила з ним спільні фото у соцмережах.

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