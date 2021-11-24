Моргенштерн спішно залишив Росію після звинувачень у торгівлі наркотиками — ЗМІ

Виникає відчуття, що артист тікає з країни.

Популярний російський репер Моргенштерн, справжнє ім’я Алішер Валєєв, який раніше розгнівав мережу своїми словами про свято Перемоги, знову влип у черговий скандал. Артиста звинуватили у торгівлі наркотиками.

Відразу після цього Моргенштерн разом зі своєю дружиною Діларою поспішно покинули територію Росії, вирушивши зі Смоленська до Білорусі поїздом Москва-Мінськ, повідомляє Telegram-канал "Опер злив".

З боку така поведінка артиста дуже скидається на втечу з країни.

Пізніше Telegram-канал "Раніше за всіх. Ну майже" повідомив, що концертний директор Моргенштерна в бесіді з Daily Storm заявив, що артист вирушив до Мінська, адже у нього там запланована якась подія, про яку він поки що розповідати нічого не буде.

Нагадаємо, що почалося все це завдяки виступу голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, який у своїй промові заявив, що Моргенштерн торгує наркотиками у соціальних мережах.

Також нагадаємо, що влітку 2021 року в Україні мали відбутися виступи Моргенштерна, які він скасував, адже побоявся приїжджати. Через пару днів після його заяви Україна заборонила Моргенштерну в’їзд до країни, визнавши його загрозою нацбезпеці. Пізніше репер заявив, що має намір позиватися до СБУ через цю заборону.

А в недавньому інтерв’ю Дмитру Гордону Моргенштерн розповів, що у в’їзд в Україну йому не заборонено, адже за паспортом він не Алішер Валєєв, який "загроза нацбезпеці", а Алішер Моргенштерн.