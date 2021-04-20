Боится ехать: концерт Моргенштерна в Украине под угрозой срыва (видео)

Моргенштерн, которому хотят запретить въезд в Украину из-за рекламы режима президента России Владимира Путина, скорее всего, отменит свой концертный визит в Киев 3 июня.

Об этом он рассказал в прямом эфире в своем Instagram.

"Сейчас мы вообще не поедем. Потому что там какие-то начинаются штуки прикольные. И вообще концерты будут переноситься. Больше половины артистов перенесли, особенно после истории с Одессой…. Не буду врать, мне страшно", - отметил он.

Напомним, ранее Моргенштерн уже давал концерт в Украине в Одессе 8 декабря. При том, что в городе был объявлен официально день траура в связи с трагедией в Одесском колледже, артист назвал произошедшее "е**ной показухой".

Ранее "Телеграф" писал, что российский рэпер Моргенштерн опозорился в интервью Юрию Дудю, назвав Россию "прекрасной страной для бизнеса".