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Вторник, 20.04.2021
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Боится ехать: концерт Моргенштерна в Украине под угрозой срыва (видео)

Боится ехать: концерт Моргенштерна в Украине под угрозой срыва (видео)
20:36 Сегодня Телеграф

Моргенштерн, которому хотят запретить въезд в Украину из-за рекламы режима президента России Владимира Путина, скорее всего, отменит свой концертный визит в Киев 3 июня.

Об этом он рассказал в прямом эфире в своем Instagram.

"Сейчас мы вообще не поедем. Потому что там какие-то начинаются штуки прикольные. И вообще концерты будут переноситься. Больше половины артистов перенесли, особенно после истории с Одессой…. Не буду врать, мне страшно", - отметил он.

Напомним, ранее Моргенштерн уже давал концерт в Украине в Одессе 8 декабря. При том, что в городе был объявлен официально день траура в связи с трагедией в Одесском колледже, артист назвал произошедшее "е**ной показухой".

Ранее "Телеграф" писал, что российский рэпер Моргенштерн опозорился в интервью Юрию Дудю, назвав Россию "прекрасной страной для бизнеса".

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

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Киев, Украина, Видео, Концерты, Моргенштерн.
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