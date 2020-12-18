Моргенштерн, обматеривший жертв пожара в Одессе, снова собрался в Украину: сеть кипит от возмущения

18 декабря российский музыкант Моргенштерн, который ранее нецензурно высказался о трауре в Одессе, в пятницу аннонсировал концерт в Украину.
Об этом сообщил пользователь соцсети Фейсбук Антон Хозда.
Стоит напомнить, что ранее Моргенштерн уже давал концерт в Украине в Одессе 8 декабря. При том, что в городе был объявлен официально день траура в связи с трагедией в Одесском колледже, артист назвал произошедшее "е**ной показухой".
После чего видео с возмутительным заявлением россиянина опубликовали на фейсбук-странице "Подслушано Одесса". В то же время его слова поддержали все присутствующие в концертном зале.
"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б***ь, крика. Какого х** пожарных проверок нет в городе?", - сказал артист.
Позднее владельцу клуба пришлось извиняться под давлением.
В свою очередь в сети не остались равнодушны к такому повороту событий.
Многи пользователи высказывали свое недовольство.
Некоторые пользователи шутили по данному поводу.
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