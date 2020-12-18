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Моргенштерн, обматеривший жертв пожара в Одессе, снова собрался в Украину: сеть кипит от возмущения

Моргенштерн, обматеривший жертв пожара в Одессе, снова собрался в Украину: сеть кипит от возмущения
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

18 декабря российский музыкант Моргенштерн, который ранее нецензурно высказался о трауре в Одессе, в пятницу аннонсировал концерт в Украину.

Об этом сообщил пользователь соцсети Фейсбук Антон Хозда.

Стоит напомнить, что ранее Моргенштерн уже давал концерт в Украине в Одессе 8 декабря. При том, что в городе был объявлен официально день траура в связи с трагедией в Одесском колледже, артист назвал произошедшее "е**ной показухой". 

После чего видео с возмутительным заявлением россиянина опубликовали на фейсбук-странице "Подслушано Одесса". В то же время его слова поддержали все присутствующие в концертном зале.

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б***ь, крика. Какого х** пожарных проверок нет в городе?", - сказал артист.

Позднее владельцу клуба пришлось извиняться под давлением.

В свою очередь в сети не остались равнодушны к такому повороту событий.

Многи пользователи высказывали свое недовольство.

Некоторые пользователи шутили по данному поводу.

Читайте также в материале "Телеграфа": Моргенштерна обвинили в краже чужой речи - подробности.

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Украина, Одесса, Моргенштерн.

Автор:

Телеграф
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