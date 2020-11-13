Моргенштерна уличили в плагиате Оксимирона на церемонии GQ (видео)

В Москве состоялась церемония вручения премии журнала GQ "Человек года-2020". Звание "Музыкант года" досталось эпатажному Моргенштерну.

Рэп-исполнитель появился на торжественной церемонии в черной шубе Vetements из овчины и смокинге, держа в руках чемоданчик бренда Louis Vuitton. При этом Моргенштерн продемонстрировал накрашенные ногти.

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В своей торжественной речи Моргенштерн вспомнил, что когда-то жил в небольшой комнате в Лондоне с тараканами, клопами и мышью из кладовки. Но благодаря своим фанатам теперь он находится на этой сцене и получает заветную статуэтку.

Но в сети певца уличили в плагиате, ибо точно такую же речь в 2012 году представил музыкант Oxxxymiron, который получил звание в номинации "Открытие года".

Речь Моргенштерна:

Речь Oxxxymiron:

Поклонники Моргенштерна написали, что он сделал это специально для хайпа.

После церемонии певец выложил пару видео, на которых показал, как он относится к получению престижной премии.

Ранее "Телеграф" писал, что российский рэпер Моргенштерн опозорился в интервью Юрию Дудю, назвав Россию "прекрасной страной для бизнеса".