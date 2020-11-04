Моргенштерн назвал Россию прекрасной для бизнеса страной и тут же опроверг свои слова (видео)

Рэпер Моргенштерн дал интервью Юрию Дудю, в котором он рассказал о том, как "легко" можно подняться в России, но ему тут же пришлось опровергнуть свои слова.

По словам Моргенштерна, "основная проблема людей в РФ, в том, что они винят других в том, что им х***о живется".

Он подчеркнул, что: "РФ - это прекрасная страна для того чтобы строить в ней бизнес, для того чтобы подняться".

А уже спустя полминуты, отвечая на вопрос, почему его мать уехала на ПМЖ в Испанию, Моргенштерн ответил: "мама не выдержала". По его словам, у нее отняли помещение в центре города.

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