Скачать
П'ятниця, 10.07.2020
На Луганщині локалізували пожежу, залишаються три осередки тління
На Луганщині локалізували пожежу, залишаються три осередки тління
В Україну повертається спека
В Україну повертається спека
Владислав Шарай став найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20
Владислав Шарай став найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота

Моргенштерн і Елджей випустили кліп на пісню "Cadillac". Його вже подивилися майже 3 млн осіб

Моргенштерн і Елджей випустили кліп на пісню "Cadillac". Його вже подивилися майже 3 млн осіб
21:41 Чт, 9 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Російський музикант Моргенштерн опублікував на своєму YouTube-каналі кліп на пісню «Cadillac», записану разом з репером Елджеєм. У прямому ефірі прем'єру одномоментно дивилися 200 тис. людей, за перші 10 хвилин ролик набрав півмільйона переглядів, а зараз кількість побачили кліп наближається до трьох мільйонів переглядів. Про це пише Афиша.

Напередодні прем'єри музиканти встигли підігріти інтерес шанувальників до кліпу: 9 червня вони представили сам трек і анонсували випуск кліпу, але через кілька днів пісню видалили з каналу Моргенштерна, а обидва артиста відписалися один від одного в інстаграмі.

Через кілька днів пісня знову з'явилася на каналі Моргенштерна, але тепер першим в її назві стоїть ім'я Елджея. Як відзначили журналісти з «Афіша Daily», що між реперами відбувається конфлікт, який нагадує конфлікт трирічної давності між Елджеєм і Федуком через кліп «Розовое вино».

У лютому Елджей випустив альбом «Sayonara Boy Opal». В плейлист з 13 треків увійшли композиції, записані спільно з естонським репером Tommy Cash і учасником творчого об'єднання «143» Коста Лакоста.

Попередній кліп Моргенштерна - «Пососи», очолив антирейтинг російського YouTube, зібравши 2,2 млн дизлайків. Він став самим дизлайкнутим відео і побив попередній рекорд Тіматі і Гуфа.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Клип, Моргенштерн, Элджей.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вчені стверджують, що вино покращує розумові здібності
02 Таксист Uber став винуватцем ДТП: постраждала пасажирка
03 YUNA 2020: оголошено переможців премії
04 Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
05 У Росії запрацює музичний сервіс Spotify
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У червні споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%
У червні споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%
Президентом Єврогрупи обрано ірландського міністра фінансів
Президентом Єврогрупи обрано ірландського міністра фінансів
Укрзалізниця повідомила про економію майже 1 мільярда на закупівлях дизпального
Укрзалізниця повідомила про економію майже 1 мільярда на закупівлях дизпального
Переможниця шоу &quot;Холостяк&quot; Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся