Моргенштерн і Елджей випустили кліп на пісню "Cadillac". Його вже подивилися майже 3 млн осіб

Російський музикант Моргенштерн опублікував на своєму YouTube-каналі кліп на пісню «Cadillac», записану разом з репером Елджеєм. У прямому ефірі прем'єру одномоментно дивилися 200 тис. людей, за перші 10 хвилин ролик набрав півмільйона переглядів, а зараз кількість побачили кліп наближається до трьох мільйонів переглядів. Про це пише Афиша.

Напередодні прем'єри музиканти встигли підігріти інтерес шанувальників до кліпу: 9 червня вони представили сам трек і анонсували випуск кліпу, але через кілька днів пісню видалили з каналу Моргенштерна, а обидва артиста відписалися один від одного в інстаграмі.

Через кілька днів пісня знову з'явилася на каналі Моргенштерна, але тепер першим в її назві стоїть ім'я Елджея. Як відзначили журналісти з «Афіша Daily», що між реперами відбувається конфлікт, який нагадує конфлікт трирічної давності між Елджеєм і Федуком через кліп «Розовое вино».

У лютому Елджей випустив альбом «Sayonara Boy Opal». В плейлист з 13 треків увійшли композиції, записані спільно з естонським репером Tommy Cash і учасником творчого об'єднання «143» Коста Лакоста.

Попередній кліп Моргенштерна - «Пососи», очолив антирейтинг російського YouTube, зібравши 2,2 млн дизлайків. Він став самим дизлайкнутим відео і побив попередній рекорд Тіматі і Гуфа.