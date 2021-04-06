"Рекламировал режим Путина": от СБУ потребовали запретить российскому артисту въезд в Украину

От Службы безопасности Украины потребовали запретить въезд в страну для российского исполнителя Моргенштерна. С данным требованием выступил блогер Мирослав Олешко.

Об этом 6 апреля он сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, реп-исполнитель хоть и не выступал в Крыму, но рекламировал Рамзана Кадырова и режим Владимира Путина.

Моргенштерн просил подписаться на аккаунты родственников Кадырова, по причине оплаченной накрутки подписчиков в соцсетях (по 400 тыс. за каждый аккаунт), рассказал певец в интервью Юрию Дудю.

В свою очередь Олешко считает, что Украина не должна сотрудничать с тем, кто работает совместно с убийцами добровольцев и сотрудников СБУ.

Следовательно, блогер потребовал запретить въезд для певца.

Напомним, что в Киеве на мужчину, который решил спеть песни российского репера Моргенштерна напали.