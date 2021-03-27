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Харьковчанин спел песни Моргенштерна на Крещатике и сильно об этом пожалел (видео)

Харьковчанин спел песни Моргенштерна на Крещатике и сильно об этом пожалел (видео)
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Житель Харькова решил спеть в Киеве на Крещатике песни российского репера Моргенштерна, но остался "непонят" аудиторией. 

Соответствующие кадры были обнародованы Телеграм-каналом "Харьков 1654". 

"Помните Дэнчика, который выступал на Холодной Горе и собирал деньги на зубы? Поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна", - говорится в сообщении.

При этом там напомнили, что Моргенштерн не запрещен в Украине и даже намерен летом отправиться с туром. 



Моргенштерн, обматеривший жертв пожара в Одессе, снова собрался в Украину: сеть кипит от возмущения

Как сообщалось ранее, художница из Уфы нарисовала портрет рэпера "подручными средствами". Для этого ей пришлось использовать все содержимое мусорного ведра.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Харьков, Моргенштерн.
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