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Пишатися більше нічим? Моргенштерн висловився про День перемоги (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Моргенштерн Новина оновлена 26 жовтня 2021, 07:56
Моргенштерн

Слова виконавця викликали бурхливу реакцію у Росії — йому загрожують відповідальністю.

Російський реп виконавець Моргенштерн, якому заборонено в’їзд в Україну, розповів, що він не розуміє сенсу свята Перемоги і не бачить необхідності витрачати на нього такі колосальні кошти.

Таку думку він висловив у інтерв’ю Ксенії Собчак.

Репер, справжнє ім’я якого Алішер Валєєв, не розуміє навіщо майже сотню років згадувати про свою минулу перемогу, івважає, що це або "скрєпи", або "пишається просто нічим".

Він зазначив, що саме для нього перемога у Другій світовій війні (у Росії заведено називати її Великою Вітчизняною), це круто, але треба рухатися далі та досягати нових перемог у галузях інформаційних технологій та космосу.

У святкуванні Дня перемоги Валєєва збентежило не лише те, що згадують події 76-річної давнини, а й те, що на це витрачають мільйони.

У коментарях знайшли і ті, хто підтримав виконавця, та противники.

Зазначимо, що його заява стала приводом для звернення до Роскомнагляду, прокуратури та слідкому РФ від "Ветеранів Росії".

Адвокат Моргенштерна своєю чергою заявив, що Валєєв не закликав скасовувати День перемоги.

Раніше " Телеграф " писав, що Моргенштерн висловив думку про Путіна і розповів про свої політичні мрії. Він припустив, що якби став президентом Росії, то зробив би всіх щасливими, бо практично всі росіяни ненавидять життя.

Теги:
#Росія #День Перемоги #Моргенштерн
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