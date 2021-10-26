Гордиться больше нечем? Моргенштерн высказался про День победы (видео)

Слова исполнителя вызвали бурную реакцию в России — ему грозят ответственностью.

Российский рэп исполнитель Моргенштерн, которому запрещен въезд в Украину, рассказал, что он не понимает смысл праздника Победы и не видит необходимости тратить на него такие колоссальные средства.

Такое мнение он высказал в интервью Ксении Собчак.

Рэпер, настоящее имя которого Алишер Валеев, не понимает зачем почти сотню лет вспоминать о своей прошлой победе, считает, что это либо скрепы, либо "гордится просто нечем".

Он отметил, что именно для него победа во Второй мировой войне (в России принято называть ее Великой Отечественной), это круто, но нужно двигаться дальше и достигать новых побед в отраслях информационных технологий и космоса.

В праздновании Дня победы Валеева смутило не только то, что вспоминают события 76-летней давности, но и то, что на это тратят миллионы.

В комментариях нашли и те, кто поддержал исполнителя, и противники.

Отметим, что его заявление стало поводом для обращения в Роскомнадзор, прокуратуру и следком РФ от "Ветеранов России".

Адвокат Моргенштерна в свою очередь выступил с заявлением, что Валеев не призывал отменять День победы.

Ранее "Телеграф" писал, что Моргенштерн высказал мнение о Путине и рассказал о своих политических мечтах. Он предположил, что если бы стал президентом России, то сделал бы всех счастливыми, потому что практически все россияне — ненавидят жизнь.