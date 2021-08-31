Укр

Моргенштерн считает Путина "отличным мужиком", но хочет занять его место

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Моргенштерн Новость обновлена 31 августа 2021, 17:30
Моргенштерн

Ранее Моргенштерн попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 

Скандальный российский рэпер Моргенштерн рассказал, как он относится к президенту России Владимиру Путину. По словам артиста, он бы хотел занять место российского президента.

Об этом Моргенштерн заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Алишера, нынешний президент РФ Владимир Путин – "отличный мужик". Моргенштерн также добавил, что он сам "уже стал" президентом РФ. 

Когда Дмитрий в интервью спросил российского певца, что бы он делал, если бы "по-настоящему стал президентом", тот ответил: "Я бы все сделал. Все, что мог, и все, что смогу. Потому что в моих интересах… бл..дь, что-то нервничать стал. Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ – 90% – ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы… Я введу закон, который обязывает любить жизнь! Ха-ха, вот что я сделаю".

Моргенштерн также заявил, что Украина лучше России, но потом исправился и добавил, что она "не лучше, а такая же".

"Может, Украина (лучше, — прим. ред.), – сказал Алишер. – Нет, она не лучше, она такая же. Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну. Но если вдруг, бл…дь, что-то начнется, говнецо какое-то польется, я сначала попробую это говнецо остановить. Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу. Я… ну, бл…дь, камон. Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет".

Как сообщал "Телеграф", сегодня Моргенштерн и его возлюбленная Дилара играют свадьбу. Интересно, что предложение рэперу сделала сама девушка.

Отметим, что скандального рэпера Моргенштерна внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 

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