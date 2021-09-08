Моргенштерн едет с концертами в Украину, несмотря на запрет СБУ

Репер Моргенштерн готовит три сольных концерта в трех городах Украины.

Популярный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев), который ранее женился на своей возлюбленной 21-летней блогерше Диларе Зинатуллиной, все же едет в Украину с концертами.

На сайте kontramarka.ua уже активно продаются билеты на выступления артиста, которые должны состояться 13-16 ноября в Запорожье, Харькове и Киеве.

"Это будет действительно взрывное событие для всех сторонников нового рэпа" — говорится в описании концерта.

Стоит отметить, что цены на билеты достаточно дорогие, и в зависимости от города стоимость отличается. За концерт в Харькове нужно отдать от 400 до 2590 гривен, в Запорожье — от 550 до 950 гривен. А в столице Украины стоимость билетов начинается с 690 гривен, а максимальная цена — 4490 грн.

Концерты Моргенштерна в Украине намечены на 13-16 ноября

Также, организаторы концертов установили возрастные ограничения: зрителей младше 16 лет на выступление пускать не будут.

Напомним, что эти концерты должны были пройти еще летом 2021 года, однако артист отменил выступление, ведь побоялся приезжать в Украину. Буквально через пару дней после его заявления, Украина запретила Моргенштерну въезд в страну, признав его угрозой нацбезопасности.

Позже рэпер заявил, что намерен судиться с СБУ из-за этого запрета.

А в недавнем интервью Дмитрию Гордону Моргенштерн рассказал, что в въезд в Украину ему не запрещен, ведь по паспорту он не Алишер Валеев, который "угроза нацбезопасности", а Алишер Моргенштерн.