Моргенштерн вважає Путіна "відмінним мужиком", але хоче посісти його місце

Раніше Моргенштерн потрапив в список осіб, що представляють загрозу національній безпеці України.

Скандальний російський репер Моргенштерн розповів, як він ставиться до президента Росії Володимира Путіна. За словами артиста, він би хотів зайняти місце російського президента.

Про це Моргенштерн заявив в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

За словами Алішера, нинішній президент РФ Володимир Путін — "відмінний мужик". Моргенштерн також додав, що він сам "вже став" президентом РФ.

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Коли Дмитро в інтерв’ю запитав російського співака, що б він робив, якби "по-справжньому став президентом", той відповів: "Я б все зробив. Все, що міг, і все, що зможу. Тому що в моїх інтересах ... бл ..дь, щось нервувати став. я хочу, щоб всі були щасливі. У нас народ — 90% — ненавидить життя. я зроблю так, щоб ... я введу закон, який зобов’язує любити життя! ха-ха, ось що я зроблю ".

Моргенштерн також заявив, що Україна краща за Росію, але потім виправився і додав, що вона "не краща, а така ж".

"Може, Україна (краще, — прим. Ред.), — сказав Алішер. — Ні, вона не краща, вона така ж. Ніде, крім Росії, я не хочу жити. Я обожнюю цю країну. Але якщо раптом, бл ... дь, щось почнеться, говнецо якесь поллється, я спочатку спробую це говнєцо зупинити. Тому що вже перебуваю на рівні, коли зможу. я ... ну, бл ... дь, камон. Відчуваєте, що я президентом буду через років 10-15? Це інсайд був. Спойлер: так і буде ".

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні Моргенштерн і його кохана Ділар грають весілля. Цікаво, що пропозиція реперу зробила сама дівчина.

Відзначимо, що скандального репера Моргенштерна внесли до списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці України.