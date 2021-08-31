Укр

Скандальный рэпер Моргенштерн сегодня женится: появились первые фото

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
55
Моргенштерн Новость обновлена 31 августа 2021, 15:33
Моргенштерн

Девушка сама сделала российскому певцу предложение.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн держит в тайне все, что связано с его свадьбой с Диларой Зинатуллиной. По информации некоторых СМИ, свадьба должна пройти 1-го сентября, однако уже сегодня в сети появляются фотографии теплохода, на котором якобы и должно состояться это событие, с надписью 31-е августа.

В социальных сетях Дилары и Моргенштерна любые намеки на то, что их свадьба должна пройти сегодня отсутствуют. Однако украинский журналист Дмитрий Гордон в своем Инстаграм опубликовал фото с рэпером и анонсировал, что сегодня вечером выйдет его интервью "в день свадьбы с замечательной девушкой Диларой". Следовательно, торжество должно состояться сегодня.

В то же в российских СМИ появились фото теплохода, где по их информации, должна состояться свадьба музыканта и блогерши.

"На набережной Тараса Шевченко в Москве активно снаряжают теплоход — готовят торжество для Алишера и Дилары. Имена молодых красуются на максимально трешовом баннере с ангелочком, фанни-аббревиатурой "АД" и хардкорным фотошопом". — пишет LifeShot, который и опубликовал снимки.

Свадьба Моргенштерна и Дилары

Морегенштерн и Дилара Зинатуллина познакомились более четырех лет назад. Между ними завязались отношения, однако в 2019-м пара объявила о расставании. В 2020 году отношения знаменитостей возобновились, а уже в июне 2021-го года Дилара сама предложила Алишеру сыграть свадьбу. В июле он сделал девушке предложение.

Напомним, что российского рэпера Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Рэпер заявил, что намерен судиться с СБУ. В ведомстве заявили, что готовы защищаться.

Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Мир
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что ждет украинцев с 1 сентября
Дата публикации
Категория
Игорь Цветов не стал фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде в Токио
Организаторы Паралимпиады отвергли претензии россиян по поводу отказа украинца Цветова делать фото с их спортсменами
Дата публикации
Категория
Максим Веракса (справа) с бронзовой медалью Паралимпиады в Рио
Еще 2 медали: украинцы выиграли "серебро" и "бронзу" в плавании
Дата публикации
Категория
Из-за учения на границе украинские военные будут в полной боевой готовности
Кремль получил заряд уверенности и может снова ударить по Украине, - ветеран АТО