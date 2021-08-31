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Скандальний репер Моргенштерн сьогодні одружується: з’явилися перші фото

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Моргенштерн Новина оновлена 31 серпня 2021, 15:33
Моргенштерн

Дівчина сама зробила російському співакові пропозицію.

Скандальний російський репер Моргенштерн тримає в таємниці все, що пов’язано з його весіллям з Діларою Зінатулліною. За інформацією деяких ЗМІ, весілля мало пройти 1-го вересня, проте вже сьогодні в мережі з’являються фотографії теплохода, на якому нібито і має відбутися ця подія з написом 31-е серпня.

У соціальних мережах Ділари і Моргенштерна будь-які натяки на те, що їхнє весілля має пройти сьогодні, відсутні. Однак український журналіст Дмитро Гордон в своєму Інстаграм опублікував фото з репером і анонсував, що сьогодні ввечері вийде його інтерв’ю "в день весілля з чудовою дівчиною Ділари". Отже, урочистість повинна відбутися сьогодні.

У той же в російських ЗМІ з’явилися фото теплохода, де за їхньою інформацією, має відбутися весілля музиканта і блогерки.

"На набережній Тараса Шевченка в Москві активно споряджають теплохід — готують урочистість для Алішера і Ділари. Імена молодих красуються на максимально трешовому банері з янголятком,абревіатурою "АД" і хардкорним фотошопом". — пише LifeShot, який і опублікував знімки.

Весілля Моргенштерна і Ділар

Морегенштерн і Ділара Зінатулліна познайомилися понад чотири роки тому. Між ними зав’язалися стосунки, проте у 2019-му пара оголосила про розставання. У 2020 році стосунки знаменитостей поновилися, а вже в червні 2021-го року Ділара сама запропонувала Алішеру зіграти весілля. У липні він зробив дівчині пропозицію.

Нагадаємо, що російського репера Моргенштерна внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Репер заявив, що має намір судитися з СБУ. У відомстві заявили, що готові захищатися.

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