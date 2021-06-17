СБУ подготовила "ответочку" Моргенштерну

Российский рэпер Моргенштерн решил судиться со Службой безопасности Украины из-за запрета приезжать в страну, в которую ранее приезжать боялся. В СБУ отреагировали на это и заявили, что готовы защищаться.

Об этом пишет "Украинская правда" ссылаясь на комментарий пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко.

Отмечается, что СБУ действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Минкульт Украины, содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить скандального рэп-исполнителя в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - заявил Дехтяренко.

Интересно, что дело будет рассматривать Окружной административной суд Киева.

Напомним, что у себя на родине скандальный рэпер был признан виновным за пропаганду наркотиков в своих песнях и клипах.