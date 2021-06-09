Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
"Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Украина - Кипр: как Ярмоленко забил издали с нерабочей ноги (видео)
Украина - Кипр: как Ярмоленко забил издали с нерабочей ноги (видео)
Сборная Украины в новой форме сняла проклятие одного гола: видеообзор матча с Кипром
Сборная Украины в новой форме сняла проклятие одного гола: видеообзор матча с Кипром

Капитан сборной Украины заявил, что не подавал УЕФА командный плейлист с российскими исполнителями

Капитан сборной Украины заявил, что не подавал УЕФА командный плейлист с российскими исполнителями
13:36 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу Українська асоціація футболу

Евро-2020 ещё и не началось, а сборная Украины уже дважды успела оказаться в центре внимания. Сначала - скандал из-за новой формы, который затеяли наши северные соседи. Вчера же украинскую общественность взбудоражил плейлист, выбранный нашей национальной командой и поданный УЕФА. В нем было указаны песни российских исполнителей, в том числе Моргенштерна, который запрещён в стране решением СБУ. 

Плейлист был быстро откорректирован, сами российские исполнители из него были изъяты (как, к слову, и единственная украинская песня - "Їхали козаки" группы "Тінь Сонця"), и на их место добавлены новые песни, а сегодня ситуацию прокомментировал капитан сборной Андрей Пятов.

"Чтобы закрыть тему с плейлистом сборной. Мы действительно не подавали. Там фигурирует, что капитан подавал этот список. Я ничего не подавал. Мы сегодня с ребятами составим, нет проблем. Мы меломаны, у каждого свое направление. Этот список не соответствует действительности." - сказал кипер "Шахтёра"

"Телеграф" напоминает, где и за сколько ещё можно приобрести билеты на Чемпионат Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 112

Все по теме:

Сборная Украины, Андрей Пятов, Евро-2020, Моргенштерн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 РФС направил в УЕФА письмо касательно формы сборной Украины
02 20-летний нападающий "Аякса" близок к переходу в "Шахтёр"
03 "Динамо" может усилиться защитником лиссабонского "Спортинга"
04 Карим Бензема получил травму после возвращения в сборную Франции
05 Бразильский защитник может воссоединиться с Де Дзерби в "Шахтёре"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь