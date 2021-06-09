Капитан сборной Украины заявил, что не подавал УЕФА командный плейлист с российскими исполнителями

Евро-2020 ещё и не началось, а сборная Украины уже дважды успела оказаться в центре внимания. Сначала - скандал из-за новой формы, который затеяли наши северные соседи. Вчера же украинскую общественность взбудоражил плейлист, выбранный нашей национальной командой и поданный УЕФА. В нем было указаны песни российских исполнителей, в том числе Моргенштерна, который запрещён в стране решением СБУ.

Плейлист был быстро откорректирован, сами российские исполнители из него были изъяты (как, к слову, и единственная украинская песня - "Їхали козаки" группы "Тінь Сонця"), и на их место добавлены новые песни, а сегодня ситуацию прокомментировал капитан сборной Андрей Пятов.

"Чтобы закрыть тему с плейлистом сборной. Мы действительно не подавали. Там фигурирует, что капитан подавал этот список. Я ничего не подавал. Мы сегодня с ребятами составим, нет проблем. Мы меломаны, у каждого свое направление. Этот список не соответствует действительности." - сказал кипер "Шахтёра".

"Телеграф" напоминает, где и за сколько ещё можно приобрести билеты на Чемпионат Европы.