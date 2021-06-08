Где купить билеты на Чемпионат Европы по футболу и сколько они стоят

Тема билетов на Евро-2020 сейчас вновь набрала популярности. Оно и неудивительно - первый этап продаж стартовал до коронавируса, когда ещё никто и подумать не мог, что турнир состоится на год позже. Когда ещё не было известности, пройдут ли матч Евро со зрителями, состоялось несколько этапов возврата билетов.

Подробная информация на счёт порядка продажи билетов, как и на счёт особенностей въезда в каждую из стран и входа на каждый из стадионов (к примеру, это невозможно сделать без негативного результата ПЦР-теста на коронавирус), буквально позавчера, 6 июня, появилась на официальном сайте УАФ.

На данный момент билеты можно купить на официальном сайте УЕФА. Как можно заметить, матча Нидерланды-Украины и вовсе нет в предложенных, а на игры нашей сборной против Северной Македонии и Австрии на данный момент ничего не продаётся.

Что касается других игр, то, к примеру, на встречу Хорватии и Чехии, которая пройдёт 18 июня в Глазго, 1 билет может стоить от 145 до 185 Евро. На матч Австрия-Северная Македония, который состоится на 5 дней раньше, 13 июня в Бухаресте в рамках нашей группы - от 60 до 125 евро. На игру в Будапеште в рамках 1/8 финала между победителем нашей группы C (теоретически это может быть Украина) и одной из лучших третьих команд 27 июня можно попасть, заплатив от 125 до 185 евро.

"Телеграф" напоминает, где и за какую цену можно приобрести сделанную под Евро форму национальной сборной Украины.