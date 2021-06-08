Новая форма сборной Украины: где приобрести

Новая форма национальной сборной Украины навела уже немало шороху у наших северных соседей, а у граждан Украины возникло море вопросов о том, где же её можно прибрести.

Начиная с сегодняшнего дня, 8 июня, это можно сделать на официальном сайте одного из спонсоров главной команды страны - гипермаркета "Эпицентр". Там это возможно сделать с функцией самовывоза из некоторых магазинов. С 10 июня возможностей станет больше, ибо купить можно будет также с помощью доставки почтой или в один из магазинов "Эпицентра".

Пока в продаже только мужские варианты экипировки, зато есть все 3 расцветки - жёлтая, синяя и белая. Цена за футболку - 1214 гривен, и это со скидкой в 35% от изначально установленной в 1857. Цена за весь комплект - от 2955 гривен.

Сам изготовитель формы, то есть Joma, пока форму не продаёт, а старт продаж запланирован на конец июня. Цена от Joma - пока неизвестна.

"Телеграф" напоминает, что первый соперник сборной Украины накануне Евро-2020 лишился молодого полузащитника.