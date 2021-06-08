Российские пропагандисты продолжают о(б)суждать форму сборной Украины

Россиянам никак не даёт покоя новая форма национальной сборной Украины. Высказывать своё "экспертное" мнение начинают всё новые и новые личности. К примеру, известная пропагандистка Ольга Скабеева нашла в ней "военную хитрость" и "бандеровское заклинание", и особо акцентировала негодование касательно Крыма на карте Украины.

Эдуард Милонов и вовсе начал рассказывать о том, что "нынешний бандеровский режим хуже гомосексуалистов", хотя какой отношение это имеет к футбольной форме - понять достаточно тяжко. Более того, продолжают звучать призывы для сборной России бойкотировать Евро-2020.

"Телеграф" напоминает, при каких раскладах сборные Украины и России могут встретиться на Чемпионате Европы.