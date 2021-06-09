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Близкий друг Ахметова покинул "Шахтёр"

Близкий друг Ахметова покинул "Шахтёр"
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф ФК "Шахтёр" 24 канал

Борис Колесников, занимавший пост вице-президента "Шахтёра" с 1998-го года, покинул донецкий клуб. Об этом сказано в заявлении самого функционера, опубликованном на официальном сайте "горняков"

"Уважаемые болельщики! 

Больше 20 лет я провел с «Шахтером» в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную «Донбасс Арену», но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: «Шахтер» сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев.

Сегодня в связи с началом моей работы в партии «Украина – наш дом» я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента «Шахтера». Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики. 

Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью «Шахтера» на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в «Шахтер», за искреннюю любовь и неоценимую поддержку. 

Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом «Шахтера» и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион «Шахтер», чтобы поболеть за любимую команду. 

Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть «Шахтер» с победного пути!" - конец цитаты.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтёр" может усилиться игроками "Бенфики", "Аякса" и "Сассуоло".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Борис Колесников, Ринат Ахметов, Украинский футбол, ФК Шахтер Донецк.
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