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"Шахтёр" в шаге от подписания Педриньо

"Шахтёр" в шаге от подписания Педриньо
10:18 Сегодня Телеграф ESPN Record

Как сообщает ESPN, 23-летний бразильский хавбек лиссабонской Педриньо уже вскоре официально присоединится к "Шахтёру". По информации источника, между футболистом и донецким клубом будет подписан пятилетний контракт, а сами "орлы" получает от "горняков" 18 миллионов евро. Бразилец должен приехать в Киев уже 12 июня, дабы пройти медосмотр и подписать контракт. Уже 14 июня "Шахтёр" планирует официально презентовать новичка. 

На прошлой неделе переговоры между клубами зашли в тупик из-за желания португальской стороны заполучить за футболиста сумму более 15 миллионов евро. "Шахтёр" на уступки пошёл, поэтому с большой долей вероятности трансфер состоится.

"Телеграф" напоминает, что девушка защитника "Шахтёра" Ефима Конопли Анастастия Гладун засветила свою пышную грудь в отпуске в ОАЭ.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Шахтер, Бенфика, Трансферное окно, Педриньо.
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