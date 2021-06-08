"Шахтёр" в шаге от подписания Педриньо

Как сообщает ESPN, 23-летний бразильский хавбек лиссабонской Педриньо уже вскоре официально присоединится к "Шахтёру". По информации источника, между футболистом и донецким клубом будет подписан пятилетний контракт, а сами "орлы" получает от "горняков" 18 миллионов евро. Бразилец должен приехать в Киев уже 12 июня, дабы пройти медосмотр и подписать контракт. Уже 14 июня "Шахтёр" планирует официально презентовать новичка.

На прошлой неделе переговоры между клубами зашли в тупик из-за желания португальской стороны заполучить за футболиста сумму более 15 миллионов евро. "Шахтёр" на уступки пошёл, поэтому с большой долей вероятности трансфер состоится.

"Телеграф" напоминает, что девушка защитника "Шахтёра" Ефима Конопли Анастастия Гладун засветила свою пышную грудь в отпуске в ОАЭ.