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Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)

Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram _gladunanastasia_

Избранница защитника "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия Гладун похвасталась пышной грудью на своей страничке в Instagram. Девушка сделала селфи в купальнике белого цвета на фоне постели, чем обескуражила подписчиков.

Защитник Шахтера рассказал, как отбил девушку у динамовца (видео)

За сутки снимок набрал сотни лайков и множество комментариев: "В постель немедленно такую красотку", "Огонь", "Вау, вау, вау", "Красавица", "Секси".

Отметим, Анастасия отдыхает совместно с бойфрендом в ОАЭ, где уже успела сделать множество ярких кадров в купальнике:

Анастасия Гладун

Анастасия Гладун

Анастасия Гладун

Анастасия Гладун

Анастасия Гладун

Анастасия Гладун

Весь прошлый сезон Ефим Конопля провел в аренде в "Десне". В кампании 2020/21 21-летний правый защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол и три ассиста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Конопля и Гладун провели совместный отпуск в Доминиканской Республике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 160

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Ефим Конопля, Анастасия Гладун.
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