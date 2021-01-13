Защитник Шахтера рассказал, как отбил девушку у динамовца (видео)

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Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм konoplya_efim26

Правый защитник Шахтера Ефим Конопля, выступающий в аренде в черниговской Десне, прокомментировал свои отношении с Анастасией Гладун. Девушка до Конопли встречалась с центральным защитник киевского Динамо Денисом Поповым, с которым у нее до сих пор конфликт.

"Я с ней встречаюсь четыре месяца. Я ее мимолетом заметил, парой слов перекинулись. Я ей ответил на какой-то комплимент. Потом прошла неделя и я ее вновь увидел. Я не знал, что это девушка Дениса Попова.Только потом, когда я увидел ее Instagram, то понял это. Я не хочу уже это разносить, ведь она встречалась с Денисом около года. Все футболисты знают, какие у них были отношения, поэтому никто не влазил. Я не лез в конфликт (Гладун с Поповым, - прим. ред.), ведь понимал, что это абсолютно детский сад и мне даже не пришлось ничего комментировать по этому поводу, ведь Настя поставила его на место. На нас свалилось много г**на из-за этой ситуации. Я с Поповым знаком - поздоровался, попрощался, никакой дружбы у нас не было", - рассказал Конопля в передаче "Отдушивдушу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ефим и Анастасия провели совместный отдых в Доминиканской Республике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 366

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Футбол, Денис Попов, Ефим Конопля, Анастасия Гладун.
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