Скачать
Четверг, 24.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ломаченко попытался очистить свое имя после наезда своего промоутера
Ломаченко попытался очистить свое имя после наезда своего промоутера
Милевский нашел новую команду в чемпионате Украины
Милевский нашел новую команду в чемпионате Украины
Милевский вернулся: самые большие скандалы с участием форварда
Милевский вернулся: самые большие скандалы с участием форварда
ПСЖ уволил главного тренера после победы 4:0
ПСЖ уволил главного тренера после победы 4:0

"Свисток сдуй": Игрок Динамо жестко ответил своей бывшей, которая ушла к футболисту Шахтера

"Свисток сдуй": Игрок Динамо жестко ответил своей бывшей, которая ушла к футболисту Шахтера
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм konoplya_efim26

Защитник Динамо Денис Попов, который совсем недавно расстался с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид, вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз центрбек пообщался в соцсетях со своей бывшей девушкой Анастасией Гладун, которая с недавних пор встречается с футболистом Шахтера Ефимом Коноплей.

Окрыленный любовью Конопля, выступающий на данный момент в аренде за Десну, опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной (заглавное фото, - прим. ред.), а Попов отреагировал на это комментарием: "Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал". Чуть позже Гладун записала видеообращение к Попову, которое стало достояние общественности:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Попов вновь отреагировал и достаточно грубо ответил девушке через паблик "Брутальный футбол":

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

"Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй чуть, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помалкивай. Твои комментарии никому не нужны, расслабься". Позже свой комментарий Денис удалил, однако интернет помнит все.

Ранее лидер Динамо на отдыхе в Мексике показал свою девушку во всей красе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Денис Попов, Ефим Конопля, Анастасия Гладун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм придумал, что делать с Ярмоленко
02 Ломаченко попытался очистить свое имя после наезда своего промоутера
03 Гол на последних секундах принес Милану победу над Лацио (видео)
04 Реал переиграл Гранаду благодаря спорному голу (видео)
05 Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь