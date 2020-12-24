"Свисток сдуй": Игрок Динамо жестко ответил своей бывшей, которая ушла к футболисту Шахтера

Защитник Динамо Денис Попов, который совсем недавно расстался с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид, вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз центрбек пообщался в соцсетях со своей бывшей девушкой Анастасией Гладун, которая с недавних пор встречается с футболистом Шахтера Ефимом Коноплей.

Окрыленный любовью Конопля, выступающий на данный момент в аренде за Десну, опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной (заглавное фото, - прим. ред.), а Попов отреагировал на это комментарием: "Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал". Чуть позже Гладун записала видеообращение к Попову, которое стало достояние общественности:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

Попов вновь отреагировал и достаточно грубо ответил девушке через паблик "Брутальный футбол":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

"Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй чуть, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помалкивай. Твои комментарии никому не нужны, расслабься". Позже свой комментарий Денис удалил, однако интернет помнит все.

Ранее лидер Динамо на отдыхе в Мексике показал свою девушку во всей красе.