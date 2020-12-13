Звездная пара украинских спортсменов рассталась

Звездная украинская пара Денис Попов и Дарья Билодид рассталась. Об этом сообщил защитник Динамо в комментарии для программы Yellow.

- Почему вы перестали быть подписаны друг на друга в instagram?

- Вы лучше у нее спросите.

- Сейчас вы пара или нет?

- Нет, – сказал Попов.

Добавим, что слухи о разрыве спортсменов подогрели Денис и Дарья. Накануне они убрали комментарии со страничек друг друга в instagram, а позже и вовсе обоюдно отписались.

О романе динамовца с прославленной дзюдоисткой стало известно совсем недавно. Впервые пара засветилась на премьере документальной картины "Анаконда" о Билодид. Позднее Денис подробно рассказал, как познакомился с Дарьей.

Напомним, именно гол Попова позволил Динамо обыграть Ференцварош в Лиге чемпионов.