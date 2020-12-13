Звездная пара украинских спортсменов рассталась

Звездная украинская пара Денис Попов и Дарья Билодид рассталась. Об этом сообщил защитник Динамо в комментарии для программы Yellow.
- Почему вы перестали быть подписаны друг на друга в instagram?
- Вы лучше у нее спросите.
- Сейчас вы пара или нет?
- Нет, – сказал Попов.
Добавим, что слухи о разрыве спортсменов подогрели Денис и Дарья. Накануне они убрали комментарии со страничек друг друга в instagram, а позже и вовсе обоюдно отписались.
О романе динамовца с прославленной дзюдоисткой стало известно совсем недавно. Впервые пара засветилась на премьере документальной картины "Анаконда" о Билодид. Позднее Денис подробно рассказал, как познакомился с Дарьей.
Напомним, именно гол Попова позволил Динамо обыграть Ференцварош в Лиге чемпионов.