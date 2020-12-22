Футболист Шахтера встречается с бывшей девушкой динамовца (фото)

Футболист Шахтера Ефим Конопля, выступающий в аренде за черниговскую Десну, встречается со студенткой Анастасией Гладун.

Анастасия и Ефим выложили в instagram совместное фото с 21-летний фулбеком, прикрепив к посту "сердечко". Похоже, пара сделала совместное фото на отдыхе в Доминиканской Республике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konoplia Efim (@konoplya_efim26)

Напомним, Конопля в текущем сезоне отыграл в 14-и матчах за Десну во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. По итогам первой половины чемпионата Украины черниговский коллектив расположился на третьей позиции, отставая от лидирующего Динамо на семь очков.

Отметим, Гладун ранее долгое время встречалась с защитником киевского Динамо Денисом Поповым. После разрыва динамовец нашел утешения в объятиях прославленной украинской дзюдоистки Дарьи Билодид, однако и их отношения уже закончились.