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Самый дорогой игрок Динамо засветил грудь своей девушки на отдыхе в Мексике (фото)

Самый дорогой игрок Динамо засветил грудь своей девушки на отдыхе в Мексике (фото)
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм viktortsygankov

Футбольный сезон в Украине стал на паузу и футболисты УПЛ отправились в отпуск. 

Самый дорогой футболист лиги динамовец Виктор Цыганков, которого transfermarkt оценивает в €19 млн, вместе с возлюбленной из Винницы Романой отправился в отпуск в Мексику. Футболист частенько радует своих подписчиков новыми фото с отдыха. На этот раз полузащитник засветил бюст своей девушки, а также пожалел животных, которых свезли к отелю на потеху публики:

 
 
 
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Публикация от Viktor Tsygankov  (@viktortsygankov)

"Очень жаль, что все эти красавцы не в своей естественной среде обитания", - подписал пост Цыганков, прикрепив несколько фото с отдыха.

В сезоне 2020/21 23-летний Виктор провел 19 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо потроллило Шахтер в связи с технической победой Горняков в игре с Ингульцом.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
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