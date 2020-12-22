Самый дорогой игрок Динамо засветил грудь своей девушки на отдыхе в Мексике (фото)

Футбольный сезон в Украине стал на паузу и футболисты УПЛ отправились в отпуск.

Самый дорогой футболист лиги динамовец Виктор Цыганков, которого transfermarkt оценивает в €19 млн, вместе с возлюбленной из Винницы Романой отправился в отпуск в Мексику. Футболист частенько радует своих подписчиков новыми фото с отдыха. На этот раз полузащитник засветил бюст своей девушки, а также пожалел животных, которых свезли к отелю на потеху публики:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

"Очень жаль, что все эти красавцы не в своей естественной среде обитания", - подписал пост Цыганков, прикрепив несколько фото с отдыха.

В сезоне 2020/21 23-летний Виктор провел 19 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо потроллило Шахтер в связи с технической победой Горняков в игре с Ингульцом.