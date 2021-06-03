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"Шахтер" и "Бенфика" не могут договориться по "новому Неймару"

"Шахтер" и "Бенфика" не могут договориться по "новому Неймару"
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram pedrovictor38_

"Бенфика" и "Шахтер" все никак не могут сойтись в цене по бразильскому футболисту Педриньо. Об этом сообщает издание record.

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По информации источника, несмотря на оптимистические новости о ближайшей сделке, между клубами появились серьезные разногласии по цене игрока. По информации источника, переговоры зашли в тупик, а камнем преткновения стоит сумма, которую запрашивает лиссабонский коллектив за вингера. СМИ также сообщают, что "Шахтер" готов заплатить за игрока 15 млн евро, а португальская сторона требует больше. Сообщается, что кроме "Шахтера" на "нового Неймара" претендуют и два других клуба.

В кампании 2020/21 бразилец провел 21 матч за лиссабонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет всего один гол и четыре ассиста.

"Телеграф" напоминает, что Педриньо дал принципиальное согласие на переход в "Шахтер", а переговоры идут между  "Бенфикой" и "Горняками".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Педриньо.
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