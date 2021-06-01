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"Шахтер" согласовал контракт с "новым Неймаром"

"Шахтер" согласовал контракт с "новым Неймаром"
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram pedrovictor38_

Атакующий полузащитник "Бенфики" Педриньо, об интересе "Шахтера" к которому стало известно на днях, договорился с донецкой командой. Об этом сообщает O Jogo.

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По информации источника, бразильский вингер хочет уйти из португальского клуба и закрепиться в Европе, поэтому вариант с "Горняками" ему подходит, однако на пути трансфера может стать "Бенфика", которая требует за игрока от 30 млн евро. Данная сумма является неподъемной для донецкой команды, переговоры продолжаются.

В сезоне 2020/21 Педриньо сыграл в 21-м матче за лиссабонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет всего один гол и четыре голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Шахтера" хочет покинуть команду в ближайшее межсезонье.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Педриньо.
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