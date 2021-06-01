"Шахтер" согласовал контракт с "новым Неймаром"

Атакующий полузащитник "Бенфики" Педриньо, об интересе "Шахтера" к которому стало известно на днях, договорился с донецкой командой. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, бразильский вингер хочет уйти из португальского клуба и закрепиться в Европе, поэтому вариант с "Горняками" ему подходит, однако на пути трансфера может стать "Бенфика", которая требует за игрока от 30 млн евро. Данная сумма является неподъемной для донецкой команды, переговоры продолжаются.

В сезоне 2020/21 Педриньо сыграл в 21-м матче за лиссабонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет всего один гол и четыре голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Шахтера" хочет покинуть команду в ближайшее межсезонье.