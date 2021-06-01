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Лидер "Шахтера" готовит почву к переходу в АПЛ

Лидер "Шахтера" готовит почву к переходу в АПЛ
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram manorsolomon

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон хочет перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает football.london.

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По информации источника, 21-летний израильский вингер подыскивает себе жилье в столице Великобритании, где базируется несколько команда лиги. Наибольший интерес к хавбеку проявляет "Арсенал", который хотел подписать Соломона в прошлом. Отмечается, что интерес к игроку со стороны "Канониров" возобновился после впечатляющего выступления Манора в еврокубках, где он стал настоящим лидером "Шахтера".

Переходом футболиста в АПЛ занимается известный агент Пини Захави, а трансферная стоимость футболиста может составить £ 21 млн.

В сезоне 2020/21 Соломон принял участие в 35 играх за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и один ассист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" нацелился на "нового Неймара".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Манор Соломон.
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