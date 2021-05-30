Скачать
Воскресенье, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Алиев высмеял Шевчука, припомнив его слова о пьяном ДТП с участием игрока "Шахтера" (видео)
Алиев высмеял Шевчука, припомнив его слова о пьяном ДТП с участием игрока "Шахтера" (видео)
Лидеру "Ман Сити "диагностировали перелом костей носа и глазницы после столкновения в финале ЛЧ (видео)
Лидеру "Ман Сити "диагностировали перелом костей носа и глазницы после столкновения в финале ЛЧ (видео)
19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии
19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии
Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)
Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)

Слишком дорого: "Шахтер" отказался от Бога (видео)

Слишком дорого: "Шахтер" отказался от Бога (видео)
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram jeremieboga

Переход полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога в "Шахтер" маловероятен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"С такими друзьями и врагов не нужно": Франков о пьяном инциденте с Шевчуком (видео)

По информации источника, руководство итальянской команды повесило ценник на вингера в размере 40 млн евро. Таким образом, "Шахтер" выключился из борьбы за ивуарийского футболиста, посчитав такую цену слишком высокой.

В прошлой кампании 24-летний Бога принял участие в 28-и матчах за "Сассуоло" во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и два ассиста. Контракт ивуарийца с итальянской командой действует до лета следующего года.

"Телеграф" напоминает, что после прихода тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби в "Шахтер" сообщается, что наставник хочет видеть многих своих бывших футболистов в стане донецкой команды. Однако пока эта информация находится на стадии слухов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" нацелился на "нового Неймара".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 364

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Жереми Бога.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)
02 На это больно смотреть: реакция Зинченко на медаль финалиста Лиги чемпионов (видео)
03 "Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
04 Зинченко не помог: "Челси" открыл счет в финале Лиги чемпионов (видео)
05 Тренер "Челси" впервые встретил Абрамовича только после победы в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь