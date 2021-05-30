Слишком дорого: "Шахтер" отказался от Бога (видео)

Переход полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога в "Шахтер" маловероятен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянской команды повесило ценник на вингера в размере 40 млн евро. Таким образом, "Шахтер" выключился из борьбы за ивуарийского футболиста, посчитав такую цену слишком высокой.

В прошлой кампании 24-летний Бога принял участие в 28-и матчах за "Сассуоло" во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и два ассиста. Контракт ивуарийца с итальянской командой действует до лета следующего года.

"Телеграф" напоминает, что после прихода тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби в "Шахтер" сообщается, что наставник хочет видеть многих своих бывших футболистов в стане донецкой команды. Однако пока эта информация находится на стадии слухов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" нацелился на "нового Неймара".